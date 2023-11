Angélica usa look combinando com a filha, Eva, para show de Taylor Swift no Rio

Angélica esteve presente no primeiro show da ‘The Eras Tour’ no Rio de Janeiro, nesta sexta feira, 17

Nesta sexta-feira, 17, aconteceu o primeiro show de Taylor Swift da ‘The Eras Tour' no Rio de Janeiro e, Angélica junto com a filha Eva, de 11 anos marcaram a presença por lá. A apresentadora fez questão de mostrar o look para a ocasião enquanto se preparavam para chegar ao Engenhão.

"Taylor estamos indo", disse a loira enquanto se filmava ao lado da filha. Logo em seguida, Angélica deixou um registro das duas dentro do carro: "A felicidade dela é a minha". Para o look, as duas ainda combinaram no brilho: enquanto Eva usou um vestido prateado todo brilhante, a mãe optou por um shorts preto cintilante.

A cantora fará seis shows no Brasil com a turnê. Ela sobe ao palco do Engenhão ainda neste sábado, 18, e no domingo, 19. Em São Paulo ela se apresenta no Allianz Parque nos dias 24, 25 e 26. Todos os ingressos estão esgotados.

Taylor Swift fala sobre homenagem feita no Cristo Redentor

Taylor subiu ao palco pontualmente às 19h30 e contou com a aclamação dos fãs que a esperavam desde cedo. "Oi, Brasil! Vocês são incríveis. Sou a primeira artista internacional a fazer um show solo neste estádio", revelou ao cumprimentar o público.

"Rio, bem-vindo à The Eras Tour. Estive no Brasil antes e fiz um show, mas nunca pude trazer uma turnê minha até vocês. E essa é minha volta após 11 anos e estou muito honrada por vocês terem vindo essa noite, obrigada. Esse é o público dos meus sonhos de infância", falou ao público.

A cantora aproveitou para comentar sobre a homenagem que seus fãs conseguiram para ela no Cristo Redentor: "Não acreditei quando vi. Me mandaram fotos da homenagem e não acreditei, pensei que fosse uma montagem, entendem? E me disseram que vocês, de alguma forma, colocaram a camisa de Junior Jewls - camiseta usada por Swift no clipe de You Belong With Me, de 2009 - escrito 'Bem-vinda ao Brasil' no Cristo", comentou incrédula.