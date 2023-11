Taylor Swift fala sobre homenagem feita no Cristo Redentor em show e agradece os fãs

Taylor Swift fez o primeiro show da ‘The Eras Tour’ no Rio de Janeiro nesta sexta-feira, 17

Nesta sexta-feira, 17, Taylor Swift abriu a série de shows que fará no Brasil com sua turnê do The Eras Tour pelo Rio de Janeiro. A cantora aproveitou para comentar sobre a homenagem que seus fãs conseguiram para ela no Cristo Redentor.

"Não acreditei quando vi. Me mandaram fotos da homenagem e não acreditei, pensei que fosse uma montagem, entendem? E me disseram que vocês, de alguma forma, colocaram a camisa de Junior Jewls - camiseta usada por Swift no clipe de You Belong With Me, de 2009 - escrito 'Bem-vinda ao Brasil' no Cristo", comentou incrédula.

"Quero dizer que não me sinto merecedora disso, mas com certeza é tipo a coisa mais legal que alguém já fez por mim. Digo isso porque descobri que isso só pode acontecer porque muitos de vocês fizeram doações de comida e água. Isso me deixa tão orgulhosa de vocês", agradeceu ela ao piano, antes de começar a cantar "Champagne Problems" do álbum ‘Evermore’.

ELA VIU! Taylor Swift agradece ao público brasileiro pela homenagem no Cristo Redentor. #RioDeJaneiroTSTheErasTour



“Foi uma das coisas generosas que já fizeram por mim” pic.twitter.com/gy7MI6ksxR — Tracklist (@tracklist) November 17, 2023

A loira subiu ao palco pontualmente às 19h30 e contou com a aclamação dos fãs que a esperavam desde cedo. "Oi, Brasil! Vocês são incríveis. Sou a primeira artista internacional a fazer um show solo neste estádio", revelou ao cumprimentar o público.

"Rio, bem-vindo à The Eras Tour. Estive no Brasil antes e fiz um show, mas nunca pude trazer uma turnê minha até vocês. E essa é minha volta após 11 anos e estou muito honrada por vocês terem vindo essa noite, obrigada. Esse é o público dos meus sonhos de infância", falou ao público.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por CARAS (@carasbrasil)

A cantora fará seis shows no Brasil com a turnê. Ela sobe ao palco do Engenhão ainda neste sábado, 18, e no domingo, 19. Em São Paulo ela se apresenta no Allianz Parque nos dias 24, 25 e 26. Todos os ingressos estão esgotados.

A homenagem de Taylor Swift tem um propósito por trás

Mais cedo nesta quinta-feira, 16, o Padre Omar, reitor do Santuário Cristo Redentor e responsável pela homenagem à Taylor Swift, propôs um desafio para os fãs da cantora em troca da projeção. Nas redes sociais, ele revelou que tinha o objetivo de arrecadar fundos para pessoas em situação de vulnerabilidade.

Segundo ele, a meta é arrecadar mais de 20 mil unidades de panetone e água mineral, como uma celebração das festas do fim de ano. A iniciativa estima ajudar mais de 120 instituições de caridade e milhares de pessoas em situação de rua, visto que o poder dos fãs de Swift pode mobilizar a sua causa a ganhar mais destaque.