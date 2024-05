Angélica anuncia programa voltado para homens: 'Assuntos raramente discutidos'

A apresentadora Angélica comandará o programa '50 e Uns', nova atração voltada para homens com assuntos importantes e pouco discutidos

Em breve, os telespectadores poderão rever Angélica novamente nas telinhas! Após o grande sucesso do programa '50 & Tanto', a apresentadora comandará o 'Angélica: 50 e Uns', do GNT. A novidade foi compartilhada nesta segunda-feira, 27, através das redes sociais da loira.

Ao longo do anúncio, a esposa de Luciano Huck revelou que, diferente do primeiro programa, onde entrevistou somente mulheres, a nova atração será voltado para homens. "50 e Uns está chegando para conversarmos sobre assuntos raramente discutidos por eles em público", declarou ela.

"Serão temas megaimportantes, como corpo, família e desejo. E, neste papo, sempre teremos uma convidada. Nós vamos mostrar ou intervir como nós, mulheres, pensamos. Eu tô animada para mostrar pra vocês tudo isso que estamos preparando", completou Angélica, bastante animada com a novidade.

Vale lembrar que o programa 'Angélica: 50 e Uns' ainda não tem data de estreia. O 'Angélica: 50 & Tanto' foi lançado em comemoração aos 50 anos de vida da apresentadora, completados em novembro de 2023.

Na atração, também exibida no canal GNT, a loira fez uma mistura de resgate dos seus mais de 40 anos de carreira e entrevistou grandes estrelas femininas do Brasil como Maisa Silva, Sandy, Fernanda Souza, Paolla Oliveira, Anitta e Marina Ruy Barbosa.

Filha de Angélica e Luciano Huck arrasa com look básico em evento

Filha de Angélica e Luciano Huck, Eva Huck marcou presença no estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro, neste domingo, 26, para prestigiar o Futebol Solidário ao lado de sua família. A menina de 11 anos esbanjou estilo e simpatia ao posar para as fotos na entrada do evento ao lado de sua mãe.

Eva apareceu com um look básico, mas com toque fashionista. Ela surgiu com calça jeans soltinha e blusa branca de lã. Para completar o visual, a loira apostou em boné laranja e bolsa transversal.

Vale lembrar que Eva herdou o lado artístico dos pais. Ela adora cantar, dançar e brilhar na TV. Ela já se apresentou dançando no programa do pai, o Domingão com Huck, em duas oportunidades. Além disso, ela faz aulas relacionadas com o universo das artes há bastante tempo. Confira as fotos!