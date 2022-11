Ana Maria Braga fala da cirurgia ao voltar para o trabalho na TV

Depois de um período longe da TV, Ana Maria Braga comenta sobre a cirurgia vascular que fez há algumas semanas

A apresentadora Ana Maria Braga (73) está de volta ao trabalho na TV após um período sem a exibição do programa Mais Você, da Globo, por causa dos jogos da Copa do Mundo do Catar. Nesta terça-feira, 29, ela contou sobre a sua recuperação após passar por uma cirurgia vascular.

A estrela fez uma cirurgia na perna para corrigir uma sequela que ficou da época em que fez radioterapia contra um câncer. Agora, ela já está recuperada.

"Que bom estar de volta, ainda mais nesse clima de vitória, meu Deus do céu. Falando em coisa difícil, isso foi fácil. Já estou recuperada da cirurgia. Queria muito agradecer a todo mundo. A todo o pessoal que me mandou recados no hospital, os médicos", disse ela.

E completou: "Me sinto muito privilegiada de poder cuidar das coisas, ser cuidada como tenho sido ao longo da minha vida. Então, muito obrigada mesmo. Estou achando que vou a pé pro Catar".

Ana Maria Braga revela que passou por cirurgia vascular

Há poucos dias, Ana Maria Braga contou que passou por uma cirurgia vascular para aproveitar o período em que vai ficar longe da TV durante a Copa do Mundo.

“Estou passando por aqui, aproveitando o feriado que está todo mundo em casa, já desejando Feliz Natal, porque já começamos a enfeitar a casa. Mas eu venho principalmente para agradecer o carinho de todo mundo, a preocupação dos amigos, dos nossos seguidores, seguimores como a gente fala aqui, muito obrigada! Eu já estava com esse problema há algum tempo, e eu fui num vascular e ele disse que eu precisaria de uns dois ou três dias para ficar bem", disse ela.

E completou: "Aproveitei que eu tenho dois meninos maravilhosos, Talitha e Fabricio, que podiam ficar no feriado e, como já não vai ter programa na semana que vem, eu falei: 'quem sabe já não dar uma descansada?'. E aí eu marquei para sexta-feira, mas estou em casa, estou numa boa. Já estou pensando em como vou ajeitar a decoração do Natal com a Copa do Mundo. Eu desejo a todos uma ótima semana e um lindo feriado e dizer que eu vou ficar morrendo de saudade, mas a gente vai se falando por aqui”.