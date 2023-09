Ana Maria Braga alfineta Paolla Oliveira por mostrar demais em look: "Não precisa"

Ana Maria Braga alfineta Paolla Oliveira; atriz surgiu com produção bem ousada e mostrou quase tudo

A apresentadora Ana Maria Braga mostrou personalidade ao mandar um recado bem direto durante o Mais Você exibido nesta segunda-feira, 4. É que ela comentava os looks usados pelas famosas em um festival de música que aconteceu no final de semana.

A comandante do matinal defendeu que é possível usar transparências e ser sensual sem mostrar tudo. "Tem uma transparência que não é transparente, é um negócio legal. Não aparece nada. ‘Estou aqui, mas não mostro nada’. Não é ‘comportada’, [mas] não precisa mostrar o bico do peito, por exemplo, né? É verdade. É fita [para esconder], está tudo bonitinho", disparou ela.

Tati Machado então mostrou o look que elas estavam comentando: a produção ousada que Paolla Oliveira usou ao aparecer no festival ao lado do namorado, Diogo Nogueira. "A transparência que eu falei. Isso, é o ‘estou aqui, mas estou de uma maneira comportada’. Eu vi as famosinhas, elas colocam fita no peito", defendeu a profissional.

Para muitos, o comentário de Ana Maria Braga foi uma crítica à atriz, que esbanjou sensualidade e exibiu tudo ao aparecer com um body de renda transparente. Veja abaixo o look que Paolla Oliveira usou:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Paolla Oliveira (@paollaoliveirareal)

O LOOK DA ATRIZ

A atriz Paolla Oliveira surpreendeu com um look preto nada básico para curtir um show com o namorado, o cantor Diogo Nogueira. Neste domingo, 03, a artista compartilhou os cliques da produção e impactou os internautas com sua beleza.

Fazendo várias poses e tirando a jaqueta, a famosa revelou suas curvas esculturais em um body rendado, de modelo cavado. Além da peça ousada, Paolla Oliveira elegeu um colar com pedras e apostou no cabelo preso.

Ainda nos últimos dias, Paolla Oliveira impactou ao exibir seu corpo real em fotos com um look fitness. Recentemente, a atriz roubou a cena em um show de Diogo Nogueira ao aparecer com uma saia com uma fenda no limite.