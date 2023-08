Com fenda ousada, Paolla Oliveira rouba a cena em show de Diogo Nogueira

Em show do amado, Paolla Oliveira rouba a cena ao apostar em saia com fenda no limite

A atriz Paolla Oliveira roubou a cena em mais uma aparição no show do namorado, o cantor Diogo Nogueira. Nos bastidores, a famosa fez vários cliques e chamou a atenção nesta quinta-feira, 17, ao publicar os registros em sua rede social.

Dona de uma beleza deslumbrante, a artista esbanjou suas curvas esculturais com muito estilo ao apostar em um look com camisa branca e saia marrom com fenda. Com a abertura na perna, Paolla Oliveira colocou seu corpaço torneado para jogo.

"Quinta é quase sexta, né?! Bora pro samba", disse a atriz ao exibir detalhes da combinação sóbria, mas cheia de atitude. Nos comentários, ela recebeu uma chuva de elogios. "Que espetáculo", exclamaram os fãs. "Lindíssima", escreveram outros.

Ainda nos últimos dias, a musa causou ao compartilhar fotos de sua intimidade. Em uma delas, ela se exibiu de biquíni e muita gente brincou sobre dar zoom para ver melhor a boa forma da namorada do cantor.

Veja o look de Paolla Oliveira:

Uma publicação compartilhada por Paolla Oliveira (@paollaoliveirareal)

PRIMEIRA VEZ DE PAOLLA OLIVEIRA E DIOGO NOGUEIRA

A atriz Paolla Oliveira resolveu revelar um detalhe de sua intimidade nas redes sociais. Ao responder dúvidas dos fãs no quadro 'Paolla Comenta' no Instagram, ela surpreendeu ao contar sobre a sua primeira noite de amor com o namorado, Diogo Nogueira, no início da relação.

A estrela revelou que o clima de paixão tomou conta do encontro e os dois foram direto para o momento mais íntimo antes do jantar romântico. “Aconteceu o jantar. Massa com camarão. Só que a ordem foi invertida. Jantamos depois. Sem mais detalhes”, disse ela entre risos.

Paolla e Diogo estão juntos desde 2021 e já contaram que estão morando juntos há algum tempo. Eles foram apresentados pelo amigo e cantor Mumuzinho, que ligou para o amigo para contar que gostaria de apresentá-lo para a atriz. "Quando ele falou quem era, eu falei: 'Não é possível, será que é verdade isso?' Eu achei que fosse um trote, uma brincadeira", afirmou.

Então, eles começaram a conversar até marcar o primeiro encontro. "A gente foi se falando até o dia de se encontrar, aí a coisa foi evoluindo naturalmente. Fiz um pratinho gostoso para ela, uma massa com camarão. É aquela coisa, bate-papo, um vinhozinho", contou ele.