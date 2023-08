Paolla Oliveira choca com fotos tomando sol: ''Dei zoom''

Em série de fotos, Paolla Oliveira choca ao revelar curvas esculturais e beleza natural na intimidade

A atriz Paolla Oliveira encantou ao abrir sua intimidade e mostrar registros de seus últimos dias. Nesta terça-feira, 15, a famosa compartilhou o resumo de fotos do que andou fazendo e chamou a atenção ao aparecer tomando sol, de cara lavada e até de roupão.

Nas duas primeiras fotos, a namorada do cantor Diogo Nogueira se exibiu em um biquíni rosa com transparência e deu o que falar ao exibir suas curvas esculturais no espelho. "Um #photodump de paz e caos", escreveu ela ao revelar os registros.

Nos comentários da publicação, os internautas logo se mostraram admirados com a beleza musa e sua naturalidade. "Dei zoom na segunda foto", disseram. "A melhor que nós temos", enalteceram os fãs. "Maravilhosa", exclamaram outros.

Nos últimos dias, Paolla Oliveira postou cliques raros com o pai. A famosa então explicou o motivo da cara "brava" dele. Ainda recentemente, a musa surpreendeu ao mostrar cliques de sua intimidade, revelando momentos de sua vida que os fãs nem imaginavam.

Veja as fotos de Paolla Oliveira:

Paolla Oliveira revela como foi a primeira vez com Diogo Nogueira: 'Jantamos depois'

A atriz Paolla Oliveira resolveu revelar um detalhe de sua intimidade nas redes sociais. Ao responder dúvidas dos fãs no quadro 'Paolla Comenta' no Instagram, ela surpreendeu ao contar sobre a sua primeira noite de amor com o namorado, Diogo Nogueira, no início da relação.

A estrela revelou que o clima de paixão tomou conta do encontro e os dois foram direto para o momento mais íntimo antes do jantar romântico. “Aconteceu o jantar. Massa com camarão. Só que a ordem foi invertida. Jantamos depois. Sem mais detalhes”, disse ela entre risos.

Paolla e Diogo estão juntos desde 2021 e já contaram que estão morando juntos há algum tempo. Eles foram apresentados pelo amigo e cantor Mumuzinho, que ligou para o amigo para contar que gostaria de apresentá-lo para a atriz. "Quando ele falou quem era, eu falei: 'Não é possível, será que é verdade isso?' Eu achei que fosse um trote, uma brincadeira", afirmou.

Então, eles começaram a conversar até marcar o primeiro encontro. "A gente foi se falando até o dia de se encontrar, aí a coisa foi evoluindo naturalmente. Fiz um pratinho gostoso para ela, uma massa com camarão. É aquela coisa, bate-papo, um vinhozinho", contou ele.