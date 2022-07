Adriane Galisteu surge com look deslumbrante na final do Power Couple Brasil

Adriane Galisteu celebra o fim de mais uma temporada de sucesso do Power Couple Brasil

CARAS Digital Publicado em 14/07/2022, às 23h09

A apresentadora Adriane Galisteu caprichou na escolha do look para comandar a grande final do Power Couple Brasil, da Record TV, na noite desta quinta-feira, 14. A estrela apareceu no estúdio com um look colorido de Vitor Zerbinado, com stylist de Milton Martins Filho e Thidyalvis.

“Foi a edição especial e tensa, acho que de toda a história do Power Couple, e olha que eu acompanho desde o início e nunca vi nada parecido, acho que realmente os participantes entraram à flor da pele e pra jogar”, disse ela.

Agora, com o fim da temporada, Adriane Galisteu vai tirar férias com a família antes de voltar ao trabalho em setembro. Ela comandará mais uma edição de A Fazenda, na Record TV.

Look de Adriane Galisteu na final do Power Couple Brasil:

Foto: Manu Scarpa