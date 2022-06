Adriane Galisteu revela curiosidades sobre a vida de apresentadora

No comando do Power Couple Brasil e de A Fazenda, Adriane Galisteu abre o coração ao falar sobre como leva sua vida como apresentadora

Isabela Thurmann Publicado em 02/06/2022, às 10h03

Desde o dia 02 de maio, Adriane Galisteu (49) vem dando seu máximo no comando do Power Couple. E, no meio de setembro, ela embarca em sua próxima jornada apresentando a nova edição de A Fazenda. Em conversa com a CARAS Digital, a modelo falou sobre sua rotina durante as gravações e sobre as diferenças entre os dois realitys.

Ao ser questionada se possui rituais diários antes das gravações, ela respondeu: “Eu tenho muitos”, em meio a risadas. “Quando começa o Power, eu já me despeço da família porque eu sei que vai ser uma dedicação praticamente cem por cento por três meses”, contou, em seguida.

“A Fazenda também é assim. Mas o Power exige de mim, porque ele tem uma carga horária diferente da Fazenda. Ele é mais pesado”, prosseguiu Galisteu.

O dia-a-dia dela não é fácil ao ficar longe do filho, Vittorio (11), e do marido, Alexandre Iódice (51). “Pra mim, é muito difícil, eu tenho só o domingo de folga. Então, eu morro de saudade. Eu falo pro Vittorio e pro Alexandre: ‘se vocês querem me ver, vocês tem que ir pra Itapecerica'”, brincou.

Adriane Galisteu revela como é sua rotina como apresentadora (Foto: AgNews)

Adriane Galisteu fala sobre o Power Couple 2022

“Esse ano está muito intenso! Pensa em uma entrega robusta! Se entretenimento e quebra pau é o que as pessoas queriam, a gente está entregando com laços de fita em cima, um presentão!”, começou.

A apresentadora revelou que não imaginaria que as coisas seriam assim. “Nossa, eu não imaginei porque as pessoas falam do programa, que tem uma estrutura há seis anos. Mas, quem faz o programa acontecer são os participantes. Eles fazem acontecer ou não fazem. Então, a gente - eu como apresentadora e condutora do programa, mais a emissora, a Record - propõe a estrutura do programa e os participantes é que fazem com que a dinâmica aconteça”, falou.

Em seguida, ela opinou sobre os confinados desta edição: “E, realmente, esses participantes são muito intensos. Como é um programa que você faz o seu prêmio, então é um programa que exige de você dedicação lá dentro, que você acredite no programa e leve ele a sério. Só que eles estão muito à flor da pele. Mas dessa vez, eu não sei o que aconteceu. Os participantes estão ligados na tomada do 220V, eles estão com o fio desencapado. Qualquer coisa, eles estão nervosos”, pontuou ao relembrar também a desistência de Rogério (45) e Baronesa (48).

Vem aí! Adriane Galisteu fala sobre a ansiedade para a estreia de A Fazenda 14

“A Fazenda vai estrear lá pelo dia 14 ou 16 de setembro e eu nem tô olhando pra ela ainda! Tô tão viciada nesse Power Couple e depois ainda tem a Ilha, da Mariana Rios [(36)]. Então, ainda tem muita água para rolar até A Fazenda. Eu sei que eles começam a sondar os participantes em junho/julho. Eles nem começaram ainda”, revelou.

A comunicadora acabou admitindo que está ‘evitando’ o reality. “Para não ficar mais ansiosa do que eu já estou, eu nem tô olhando pra ela [A Fazenda] ainda. Eu tô focada no Power Couple!”, brincou.

É claro que Adriane não deixou de comentar sobre o Tweet em que Anitta (29) deu a entender que entraria no reality. “Ela é muito bem-vinda! Eu falei para ela ficar 24 horas só, para experimentar o gostinho da Fazenda, mesmo que ela não seja uma participante”, sugeriu.

Filho de peixe! Adriane fala sobre a relação do filho com reality shows

Por causa dos horários, Vittorio não costuma assistir os programas apresentados pela mãe. Mas, conhece os estúdios dos dois e, sempre que pode, acompanha a mãe nas gravações. “Quando ele não precisa acordar cedo no dia seguinte, principalmente de fim de semana, ele está lá comigo! Ele se diverte. Quando ele está lá, ele pede pro diretor para testar as provas”, contou.

“Ele sente um pouco de falta, por causa da carga horária. Eu converso muito com ele sobre meu trabalho, ele estava no berço, bebezinho e eu já falava para ele, pra ficar bem dentro da cabecinha dele, o quanto eu sou feliz trabalhando. Então, ele é um menino que entende o meu trabalho, mas ele sente muita falta nessa época porque eu fico fisicamente longe”, explicou Galisteu.