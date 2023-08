Adriane Galisteu fala sobre participação em programa de humor: “Relembrei bons tempos”

A apresentadora Adriane Galisteu fez uma participação no “Bar do Gogó”, novo programa de humor do canal Multishow

Nesta segunda-feira, 21, estreia “Bar do Gogó”, o mais novo programa de humor do canal Multishow. A série estrelada por Maurício Manfrin, traz seu personagem Paulinho Gogó em um cenário de bar. O programa que estreia hoje às 22h, receberá diversos convidados.

Entre estes convidados está Adriane Galisteu, apresentadora da RecordTV que vai fazer uma pontinha no canal pago do Grupo Globo. A artista comentou sobre participar do novo programa. “Foi maravilhoso!!! Amei ter participado do Bar do Gogó no Multishow”, comentou.

Galisteu ainda revelou que sua participação no humorístico a remeteu aos seus tempos de atuação no teatro. “Me diverti muito nas gravações e relembrei meus bons tempos de teatro com a plateia e com a interação com elenco. Fiquei muito feliz com o convite!”, revelou a loira.

A apresentadora do reality show “A Fazenda”, ainda revelou o que a mais lhe impressionou no programa em que será a primeira de muitos convidados. “O que mais me chamou atenção nos bastidores, aliás, na produção em geral foi o cenário. Recriar um bar eu achei sensacional. Espero que as pessoas em casa se divirtam como eu me diverti nas gravações”, disse a comunicadora.

Alguns meses atrás, Galisteu surgiu em outra emissora sem ser a RecordTV. A apresentadora foi ao SBT participar da comemoração dos 60 anos do Programa Silvio Santos, apresentado pela filha do comunicador, Patrícia Abravanel. Ao lado de Eliana, Galisteu participou de um quadro.

“O SBT faz parte da minha vida inteira. É um prazer enorme estar de volta em um momento especial”, disse Galisteu em conversa exclusiva com a CARAS Brasil nos bastidores da gravação do programa especial para Silvio Santos. A loira vestiu na ocasião um vestido brilhante e todo recortado, que rendeu elogios nas redes sociais.

Além de Galisteu, o “Bar do Gogó” receberá diversos outros convidados para esta primeira temporada. Buchecha, David Brasil, Joel Santana e Zico, são alguns nomes que estarão presentes. Os 15 episódios serão exibidos no Multishow de segunda a sexta e a direção é assinada por Silvio Guindane.

Curiosidade!

Recentemente, Galisteu revelou em suas redes sociais uma curiosidade sobre ela. A apresentadora surgiu mostrando seus pés e revelou um fato curioso sobre eles.

"Curiosidade que ninguém perguntou: eu tenho que comprar sapatos de números diferentes para cada pé porque um é maior que o outro…".