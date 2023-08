Adriane Galisteu surpreende ao revelar curiosidade inusitada sobre seus pés: "Jamais imaginei"

A apresentadora Adriane Galisteu deixou os fãs surpresos ao revelar um fato curioso sobre seus pés

Adriane Galisteudeixou os seguidores das redes sociais espantados ao revelar uma curiosidade inusitada sobre seu corpo. A apresentadora, que em breve voltará para a televisão no comando do reality A Fazenda, da Record TV, mostrou que tem um pé maior do que o outro.

Em seu perfil oficial no Twitter, nesta quarta-feira, 16, a artista postou uma foto exibindo os pés e explicou para os fãs que como eles não são do mesmo tamanho, precisa comprar sapatos com números diferentes.

"Curiosidade que ninguém perguntou: eu tenho que comprar sapatos de números diferentes para cada pé porque um é maior que o outro…", escreveu Galisteu na postagem, deixando os internautas com muitas dúvidas.

"E o que você faz com os sapatos que sobram?", quis saber um seguidor. "Mentira, né?", disse uma usuária, incrédula com a situação. "Meu Deus do céu, jamais imaginei que isso existia", confessou uma seguidora. "Eu também! Meu pé esquerdo é 34 e o direito 35. Surreal! Tem 1cm de diferença no comprimento e largura!!", confessou uma fã.

Confira:

Curiosidade que ninguém perguntou: eu tenho que comprar sapatos de números diferente para cada pé pq um é maior q o outro…🤡 pic.twitter.com/kthklnWi2v — Adriane Galisteu (@GalisteuOficial) August 17, 2023

Clique raro do pai

A apresentadora Adriane Galisteu decidiu homenagear o seu pai, Alberto Galisteu, neste domingo, 13, que é o Dia dos Pais. Para isso, ela relembrou fotos antigas e raras com ele. "Dia dos pais para mim é feito de saudade, amor e lembranças! Papi, você segue vivo e gigante no meu coração. Te amo", disse ela, que já contou que ele morreu quando ela tinha apenas 15 anos de idade. "Meu morreu eu tinha 15 anos, muito nova. Ele era um ótimo pai, mas ele era alcoólatra. Apesar disso, ele era um ótimo pai [...]". Veja a publicação!