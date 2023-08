Quem é o pai de Adriane Galisteu? Apresentadora exibe fotos raras do seu pai

No Dia dos Pais, Adriane Galisteu surpreende ao mostrar fotos raras ao lado do seu pai. Relembre o que ela já falou dele

A apresentadora Adriane Galisteu decidiu homenagear o seu pai, Alberto Galisteu, neste domingo, 13, que é o Dia dos Pais. Para isso, ela relembrou fotos antigas e raras com ele. “Dia dos pais para mim é feito de saudade, amor e lembranças! Papi, você segue vivo e gigante no meu coração. Te amo”, disse ela.

Há algum tempo, Adriane Galisteu falou mais sobre o seu pai. Ela contou que ele morreu quando ela tinha apenas 15 anos de idade. “Meu morreu eu tinha 15 anos, muito nova. Ele era um ótimo pai, mas ele era alcoólatra. Apesar disso, ele era um ótimo pai. Não era um alcoólatra agressivo, era um alcoólatra animado. Eu não entendi: 'Por que minha mãe tem vergonha do meu pai cantando?', e ficava na janela, olhando ele cantar”, disse ela em um vídeo.

Então, ela contou que o pai torcia pela carreira da filha, que fez parte do grupo Meia Soquete na infância. “Ele andava com meu LP embaixo do braço, fazia a maior propaganda: 'Olha, essa aqui é minha filha'”, relembrou.

Além disos, ela também já falou sobre a falta do pai em sua vida. “Meu pai faz muita falta. Talvez por isso que eu demorei tanto para ter filho. Acho que o papel do pai para mim foi muito importante, então achei que meu filho deveria ter um pai. Mesmo que minha história não fosse para sempre com o Alê, mas ela é, eu queria que ele tivesse um pai que fosse uma referência bacana”, afirmou na época.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Adriane Galisteu (@galisteuoficial)

Adriane Galisteu celebra o aniversário do filho

O filho da apresentadora Adriane Galisteu com o empresário Alexandre Iodice, Vittorio Iodice, fez aniversário no dia 4 de julho. Comemorando os 13 anos de seu único herdeiro, a loira fez uma declaração para ele em sua rede social.

Com fotos da viagem que estão fazendo pela Europa, a loira, que em breve comandará mais uma edição de A Fazenda, mostrou todo seu amor pelo jovem, que surgiu gigante e cheio de beleza.

"Parabéns meu amor, o aniversário é seu e o presente é sempre meu! Você encheu minha vida de luz e de amor real! Que Deus te guarde e ilumine por toda sua vida! Aproveite muito sua nova fase, seja feliz todos os dias, viva o melhor da vida! Te amo mais que tudo x infinito!", disse Adriane Galisteu para o menino.