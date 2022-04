'Uma Noite na Broadway' celebra os mais de 20 anos de musicais no país: ''Temos que ter esse carisma''

Espetáculo 'Uma Noite na Broadway' recorda canções teatrais de blockbusters que foram encenados e marcaram o coração do público brasileiro

O musical Uma Noite na Broaway, com Fabi Bang e Thiago Machado, poderá ser visto novamente no palco do Teatro Santander em São Paulo.

A dupla estrela a comédia com texto assinado de Marília Toledo e Emílio Boechat (Sílvio Santos Vem Aí!) e sob a direção de Fernanda Chamma, que será encenado em apenas duas apresentações: nos dias 20 e 27 abril.

O espetáculo é entremeado por canções de musicais da Broadway que fizeram sucesso no Brasil como Wicked, Chicago, Grease, entre outros blockbusters do gênero teatral que marcaram os palcos teatrais ao redor do mundo.

Uma Noite na Broadway é uma história divertida sobre o sonho do brasileiro de conquistar os palcos nos Estados Unidos:

A comédia apresenta Fabi Bang (Wicked) vivendo Bella Bianchi, uma atriz egocêntrica que, após levar calote de uma agente que lhe prometeu vantagem na audição de um musical da Broadway, se vê sem dinheiro e sem moradia, em Manhattan, Nova York.

"Ela é muito espontânea, muito criativa e tem um pouquinho daquela coisa do brasileiro, né? Tipo aquelas brincadeiras do artista brasileiro, de como o público enxerga eles de fora", diz Fabi Bang rindo ao introduzir a inspiração para sua personagem. "Eu falei assim: eu vou pegar a história da minha vida e vou dar uma pincelada de humor nela. O brasileiro ele não desiste nunca, o brasileiro ele é audacioso, ele é bravo, criativo. Usei isso para entregar um pouco da nossa essência, uma explicação de como o brasileiro é visto lá fora", explicou ela.

Na história, ela recebe apoio de Jota Camargo, papel de Thiago Machado (O Rei do Show), ator brasileiro que vive na cidade há cinco anos e também possui o sonho de brilhar em uma carreira internacional por ora está suspenso, obrigando-o a viver de subempregos como garçom, produtor, contrarregra e vendedor no guichê da TKTS, empresa que comercializa ingressos mais baratos.

"Nós somos muito diferentes, muito e muito", pontua Thiago Macedo ao falar sobre seu personagem. "E assim, os autores escreveram a história pensando na gente, então fluiu muito bem. Nós temos amigos que trabalham fora do país e contamos mais ou menos a rotina deles, o que eles passaram, como que é, eu tenho uns amigos que estão realmente em cartaz lá", detalhou ele.

Uma Noite na Broadway é uma celebração aos mais de 20 anos de musicais no país:

Uma Noite na Broadway traz 15 canções de musicais no enredo, com mudanças nacionais na letra, marcando e revivendo diversas épocas, como West Side Story, Mamma Mia!, Wicked, Um Violinista no Telhado, Les Misérables, A Pequena Sereia, Rent, O Rei Leão, A Bela e a Fera, O Fantasma da Ópera e Grease.

A originalidade do espétaculo, na verdade, está nas canções e como elas foram utilizadas, brincando com o contexto de vários musicais. “A Marília Toledo e o Emílio Boechat, eles trabalham muito ou essa comédia, né”, atesta Fernanda Chamma, responsável pela direção-geral.

"Nós temos que costurar a obra e eu sempre tive uma direção com um olhar aberto. Eu adoro essas pinceladas, desde a época da Família Addans (2012). Eu gosto, temos que ter esse carisma. As pessoas querem sair, querem se ver, elas querem sentir de perto, precisam dessa troca. O estilo musical emociona, que tem cor, que tem música, ele tem dança. Você vive o teatro", celebrou ela.

Stephanie Mayorkis, produtora geral do espetáculo, a peça é uma celebração aos mais de 20 anos de musicais no país. "É uma imersão, como se fosse as músicas fizessem parte da história, virando uma comédia musical, unindo sucessos que marcaram os palcos do Brasil ao longo desses vinte anos", detalhou ela. "É um espetáculo leve, pra cima, o público sonha, canta e sai daí da rotina, do dia a dia. Isso é uma celebração de mais de 20 anos de musicais no Brasil, celebrar essa evolução ao longo dos anos, com com profissionais super talentosos e capacitados", pontuou ela.