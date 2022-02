Rodrigo Lombardi e todo o elenco de Sweeney Todd surgiram caracterizados como os personagens do clássico musical que estreia em São Paulo

CARAS Digital Publicado em 25/02/2022, às 16h44

A famosa peça teatral Sweeney Todd está prestes a estrear em São Paulo e com isso a divulgação já está a todo o vapor. Nesta sexta-feira, 25, saíram as primeiras fotos do elenco, que conta como Rodrigo Lombardi (45) e Andrezza Massei (45) como protagonistas, caracterizados como seus personagens.

Rodrigo faz Sweeney Todd, pseudônimo de Benjamin Barker, um barbeiro que tem que fugir de Londres após brigar com o juiz Turpin, de Guilherme Sant'Anna. Após 15 anos e com o novo nome, ele retorna a cidade com sede de vingança e abre uma loja de tortas com ingredientes peculiares ao lado de Dona Lovett, interpretada por Andrezza.

A peça original da Broadway estreou em 1979 e já foi vencedora de 8 prêmios Tony, o Oscar do teatro. Além disso, a história já ganhou uma versão cinematográfica dirigida por Tim Burton (63) e protagonizada pela dupla Johnny Depp (58) e Helena Bonham Carter (55).

A adaptação brasileira tem direção musical de Fernanda Maia, direção geral de Zé Henrique de Paula e produção geral de Adriana Del Claro, trio que já trabalhou junto em outros musicais de sucesso. A nova versão desembarca em São Paulo em uma curta temporada a partir do dia 18 de março no 033 Rooftop do Teatro Santander.

Confira os primeiros cliques do elenco de Sweeney Todd caracterizados como seus personagens:

Sweeney Todd no Brasil Confira as primeiras fotos de Rodrigo Lombardi e Andrezza Massei caracterizados para o musical. Crédito: Stephan Solon

