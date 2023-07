Grace Gianoukas encarna Dercy no teatro e revela planos internacionais: 'Surfe de emoções'

Em entrevista à CARAS Brasil, Grace Gianoukas refletiu sobre estrelar peça como Dercy e entregou semelhanças com a humorista

Grace Gianoukas (59), conhecida por sua carreira recheada na atuação, encarna Dercy Gonçalves na peça Nasci pra ser Dercy, em circuito por diversos teatros no Brasil. Em entrevista à CARAS Brasil, a atriz refletiu sobre a experiência na produção, entregou semelhanças com a humorista e ainda revelou planos internacionais: "Surfe de emoções".

"É uma das experiências mais extraordinárias dos últimos tempos, cada espetáculo é uma nova sensação. É um surfe de emoções, um sobe e desce maravilhoso. É um exercício para mim, parece que estou em um carrossel, é uma delícia de fazer", compartilhou Grace Gianoukas .

A atriz também entregou que, apesar de já se identificar com Dercy antes da peça, a produção ajudou a a perceber o que as humoristas tinham em comum: "Me identifico em muitos pontos com a história da Dercy. Por ela ser uma mulher dentro de uma profissão artística passando por situações bem complexas, pela alegria dela, pelo pioneirismo, por essa originalidade, ela não segue exatamente as regras. Isso já foi me encantando na Dercy. Quando fui aprofundando meu estudo na história dela, através da pesquisa do autor da peça e da minha, fui ver o quanto a gente tinha a ver uma com a outra".

"Assim como eu, ela também saiu de uma cidade pequena, onde ela se sentia pouquíssimo compreendida e, de fato, era. Ela nunca coube dentro de paredes, de muros e padrões. Nesse sentido, me identifico muito. Depois que comecei a fazer o espetáculo é que me dei conta do quanto a Dercy Gonçalves influenciou não só a mim, mas todas as novas gerações de artistas que trabalham com comédia. Ela criou o estilo brasileiro de se fazer humor", acrescentou a intérprete de Dercy .

Grace Gianoukas ainda revelou que Nasci pra ser Dercy não deve permanecer somente em terras brasileiras e que a peça promete um futuro internacional: "Dercy continua viajando, porque a gente tem pedidos para muitos lugares, inclusive para fora do Brasil. Estamos armando uma turnê para Portugal".