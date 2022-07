Grace Gianoukas comenta sobre escalação de Jade Picon para novela da Globo

Atriz Grace Gianoukas, que interpretou Ermelinda em 'Salve-se Quem Puder', fala sobre influenciadora Jade Picon integrar elenco de 'Travessia'

CARAS Digital Publicado em 13/07/2022, às 10h37

A atriz Grace Gianoukas (58) também falou sobre a polêmica envolvendo o nome de Jade Picon (20) em meio à escalação em nova novela da TV Globo.

Em conversa com Monique Curi e Claudia Lira para o podcast Lá No Pod, a artista, que atuou em novelas como Salve-se Quem Puder, Haja Coração e Orgulho e Paixão, comentou sobre a influenciadora integrar elenco da próxima novela das nove da emissora, Travessia, de Glória Perez (73).

"A gente não pode se sentir nem magoado, nem saudosista, nem ofendido, porque a gente tem DRT. A verdade é o seguinte: o mundo hoje é digital. O mundo tem 500 mil mídias e o maior tesouro que tem nesse mundo digital é o público. Então, se essa pessoa tem milhões de seguidores e vai levar o público que ela tem para dentro da TV... Isso também é uma aposta, de quem está levando ela para a TV, e dela que vai dar a cara a tapa. Porque ela pode ser destruída se não for bem. É meio que se jogar do precipício", opinou.

Grace ainda falou sobre as críticas que Jade tem recebido nas redes sociais. "Acho que nessas críticas tem machismo, tem perseguição, tem recalque e tem haters, um monte de gente que não tem nada para fazer e fica se distraindo metendo pé nos outros. Quando vê, passou o dia repleto de ódio", destacou a famosa.

Grace, que sofre com artrose no quadril, contou ainda sobre as limitações do corpo com a idade. "Com o tempo fui desenvolvendo uma artrose no quadril, porque eu dancei muitos anos. Não danço mais hoje. Só que eu fazia muitas estripulias no palco, me atirava, me jogava, me arrebentava. Fazia um striptease em que ia tirando tudo que não era para tirar, até mesmo a lente de contato, ficava cega e caia no palco... então eu coloquei uma prótese num quadril e terei que colocar no outro"."Isso me incomoda e também limita a minha capacidade de fazer exercícios físicos. É só a natação que eu posso fazer, a hidroterapia", desabafou.

Jade Picon manda recado na web após críticas

Alvo de críticas por papel em novela da Globo, Jade Picon usou as redes sociais recentemente para fazer um desabafo. A ex-BBB afirmou que não fala sobre as polêmicas envolvendo seu nome pelo bem de sua saúde mental. "Eu não me pronuncio sobre tudo que rola envolvendo meu nome pra preservar minha saúde mental mesmo. O máximo que certas situações vão ter de mim será o meu silêncio. Minhas palavras eu escolho direcionar para quem me quer bem", disse ela. "Calada vence, né? Assim pretendo ficar. Se eu olhar pra trás, vejo tanta coisa que passei quietinha e sei que isso foi essencial para eu estar aqui todos os dias com a saúde mental em dia por todos esses anos", escreveu a irmã de Léo Picon.

