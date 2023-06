Grace Gianoukas desembarca em Terra e Paixão e relembra novelas na Globo: 'Delícia'

Em entrevista à CARAS Brasil, Grace Gianoukas comentou participação em Terra e Paixão, que concilia com peça Nasci pra Ser Dercy

Grace Gianoukas (59), que desembarca em Terra e Paixão como nova personagem, concilia a participação na novela com apresentações da peça Nasci pra Ser Dercy. Em entrevista à CARAS Brasil, a atriz falou sobre o novo papel e relembrou as novelas das quais já participou na Globo: "Delícia".

"Algumas pessoas em alguns lugares do Brasil não me conheciam, então, de repente, chega uma personagem fortíssima interpretada por uma atriz que muitas pessoas não conheciam e ainda fazia uma dupla com uma liga tão boa com a Tata Werneck, foi muito marcante. Até hoje as pessoas me reconhecem muito [pelo papel]", contou Grace Gianoukas sobre seu trabalho em Haja Coração.

A parceria da artista com Tata Werneck (39) se repete na atual novela das nove, como explicou a atriz: "Vou fazer uma atriz de teatro, contratada de última hora por Anely [Tatá Werneck] e Luigi [Rainer Cadete] para se passar pela mãe italiana e aristocrata dele". Ela ainda definiu seu trabalho em Terra e Paixão como uma participação especial, e declarou que suas gravações para a trama já terminaram.

Grace Gianoukas também relembrou seus trabalhos em outras novelas: "Em Orgulho e Paixão, fiz uma dupla de vilãs atrapalhadas com a Alessandra Negrini, era quase um desenho animado. Foi maravilhoso, me diverti tanto fazendo aquela novela. Em Salve-se Quem Puder, minha personagem também era uma delícia. Andava sempre com aquela galinha para baixo e para cima. Era uma mulher mais velha, empoderada, cheia de atitude. Contracenava com as meninas, com a Deborah Secco, a Vitória Strada e a Juliana Paiva, e também com o João Baldasserini. Aquele núcleo era uma delícia".

"De cada trabalho, a gente leva alguns colegas. Tenho uma amizade profunda com a Tata, com o João, com a Deborah, com a Alessandra. A gente se curte muito. Nem sempre a gente tem tempo de se encontrar, porque uns vivem no Rio, outros em São Paulo, e eu estou sempre viajando, mas a gente se ama", declarou a atriz de Terra e Paixão.