Terra e Paixão: Cândida ameaça revelar segredo de Irene. Saiba qual!

Nos próximos capítulos da novela Terra e Paixão, da Globo, Cândida (Susana Vieira) trará à tona um segredo do passado de Irene (Gloria Pires). Inclusive, ela vai usar isso para ameaçar e vilã e vai sofrer um atentado.

Nas cenas, de acordo com o site Notícias da TV, Cândida vai deixar evidente que realmente sabe todos os segredos da cidade de Nova Primavera. Ela revela que Irene foi prostituta no passado e era uma das mulheres que trabalhava em seu bordel. Com este segredo em mãos, ela chama Irene para uma conversa sobre Caio (Cauã Reymond).

Cândida diz para Irene que não vai aceitar que ela fique perseguindo o enteado e ameaça revelar o seu grande segredo do passado. Porém, a vilã será mais rápida e tentará matar a rival sufocada com um travesseiro, mas não terá êxito.

Confira o resumo da novela Terra e Paixão no período de 15 a 20 de maio:

Capítulo 07 - Segunda-feira, 15 de maio

Aline não acredita quando Daniel afirma que não foi ele quem lhe enviou as sementes. Jonatas diz a Aline que trabalhará à noite em suas terras para ajudá-la. Antônio avisa a Luigi que ficará de olho no rapaz. Andrade insiste em importunar Anely. Anely tenta convencer Lucinda a denunciar o marido por agressão. Irene aconselha Petra a voltar a trabalhar nas terras da família. Jonatas informa a Aline que a casa ficou pronta. Cristian esconde de Menah o bullying sofrido na escola. Tadeu avisa a Antônio que Aline perdeu a escritura das terras no incêndio. Ademir conta a Daniel que foi Caio quem forneceu as sementes para Aline. Enzo comunica a Antônio que alguém destruiu os cabos da Internet. Daniel afirma a Caio que sabe tudo sobre as sementes.

Capítulo 08 - Terça-feira, 16 de maio

Caio diz a Daniel que quis ajudar Aline, consertando uma injustiça cometida por Antônio. Antônio manda Ramiro pegar a escritura das terras de Aline no cartório. Aline reage quando a funcionária do cartório lhe diz que não há nenhum registro de terras em nome de Samuel. Daniel conta a Aline que foi Caio quem comprou as sementes para ela. Angelina aconselha Lucinda a deixar Andrade. Antônio ateia fogo à escritura das terras de Aline. Anely se exibe para Tadeu na webcam. Kelvin alerta Anely de que ela foi vista por Silvia na tela do laptop de Tadeu. Petra conta a Luigi que o pai mandou Daniel investigá-lo. Cândida diz a Ademir que sabe de seu segredo. Aline procura Caio.

Capítulo 09 - Quarta-feira, 17 de maio

Caio se arrepende da maneira como tratou Aline. Aline acusa Antônio de ter sumido com a escritura. Luigi beija Gladys, que fica sem jeito ao ser reconhecida pelo italiano como um de seus contatos em sites de relacionamento. Antônio promete ser grato a Luigi se o italiano convencer Petra a abandonar os remédios. Andrade promete a Lucinda que não vai mais agredi-la. Gladys diz a Graça que os brincos que ela ganhou de Irene eram de Agatha. Cândida sugere a Caio que dê um presente a Aline. Aline assina o contrato do empréstimo, e promete entregar a escritura a Franco assim que encontrar o documento. Anely aconselha Luigi a vender o relógio para pagar a pousada, exigindo comissão. Graça devolve os brincos a Irene. Caio e Irene trocam insultos, e Daniel briga com o irmão. Caio enfrenta Antônio, quando o pai pergunta se foi ele quem deu as sementes para Aline.

Capítulo 10 - Quinta-feira, 18 de maio

Caio deixa claro a Antônio que ele tem direito à sucessão por ser o filho mais velho, e acusa Irene de influenciar o pai. Daniel liga para o primo de Luigi, sem saber que está sendo enganado pelo italiano. Luigi paga a Anely uma comissão pela venda do relógio. Anely se esconde para não ser vista por Tadeu. Luigi aceita a proposta de Antônio de fazer Petra largar os remédios em troca de um bom emprego. Antônio decide entregar a sucessão a Daniel e a Petra. Aline estranha a falta de água repentina em suas terras. Caio procura Rodrigo com a intenção de processar Antônio.

Capítulo 11 - Sexta-feira, 19 de maio

Caio diz a Rodrigo que está disposto a enfrentar o pai. Luigi manda Laurita parar de receitar remédio para Petra. Cândida aconselha Caio a conversar com Daniel. Daniel observa que há canos submersos nas terras de Aline. Jurecê entrega a Aline a escritura de suas terras, que guardou a pedido de Samuel. Cristian diz a Lucinda que Rosa o protege na escola. Caio desabafa com Aline, dizendo que está orgulhoso de si. Caio avisa a Cândida que tem um plano para seu sucesso.

Capítulo 12 - Sábado, 20 de maio

Cândida diz a Caio que Antônio não o perdoará. Aline vai ao cartório e pede cópias autenticadas da escritura. Laurita resolve confiar em Luigi para ajudar Petra a abandonar a dependência de medicamentos. Gladys é enganada por Luigi. Marino elogia Lucinda. Aline desconfia de que alguma coisa esteja obstruindo a água que abastecem sua terras. Aline diz a Daniel que não concorda com briga de família por causa de herança. Odilon resolve dar aula para Lucinda com Marino. Graça segue a orientação de Irene e planeja simular uma gravidez para apressar o casamento com Daniel. Caio surpreende ao anunciar para a família que metade de tudo que é de Antônio pertence a ele.