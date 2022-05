Ao lado de Claudia Raia, Jarbas Homem de Mello relembra encontro com Marisa Orth e Daniel Boaventura

Jarbas Homem de Mello e Claudia Raia surgiram ao lado de Marisa Orth e Daniel Boaventura durante os bastidores da peça A Família Addams

CARAS Digital Publicado em 19/05/2022, às 19h55

Nesta quinta-feira, 19, Jarbas Homem de Mello (52) decidiu lembrar om carinho de um encontro especial que teve com Marisa Orth (58) e Daniel Boaventura (52), quando ele, e sua esposa, Claudia Raia (55), foram assistir à peça Família Addams.

O ator publicou um clique onde os quatro aparecem juntos, no camarim do teatro, logo após assistir ao musical estrelado por Daniel e Marisa.

Na legenda, Jarbas falou com carinho do momento: "TBT desse encontro delicioso pra quem não assistiu, super recomendo Addams - O Musical com meus queridos Marisa Orth Daniel Boaventura e grande elenco, adorei!". Claudia ainda aproveitou o clique para comentar: "Maravilhoso espetáculo e elenco".

Rapidamente, os seguidores da artista passaram a comentar no post: "Quarteto fantástico!", falou outro. "Lindos!", disse outro. "Amo os quatro!", escreveu outro.

Confira o clique que Jarbas Homem de Mello lembrou ao lado de Claudia Raia, Marisa Orth e Daniel Boaventura: