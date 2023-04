Adriana Esteves curte noitada com o marido, Vladimir Brichta, no Rio de Janeiro

Longe da TV desde o fim de Amor de Mãe, Adriana Esteves exibe sua beleza natural em evento na companhia do marido, Vladimir Brichta

A atriz Adriana Esteves (53) fez uma rara aparição em público na noite de domingo, 17. Ela e o marido, o ator Vladimir Brichta (47), posaram abraçados em uma ida ao teatro para prestigiar um novo espetáculo no Rio de Janeiro.

A artista exibiu toda a sua beleza natural ao escolher uma maquiagem leve e um look básico para a noitada com o amado. Ela está longe das novelas desde que interpretou a vilã Thelma na novela Amor de Mãe, da Globo. Por sua vez, ele está de férias da TV depois de atuar na novela Quanto Mais Vida, Melhor!.

Atualmente, Esteves e Brichta podem ser vistos na reprise da novela Coração de Estudante no Canal Viva.

Há pouco tempo, a atriz Adriana Esteves foi fotografada pelos paparazzi enquanto fazia compras em um mercado no Rio de Janeiro. Com look descontraído, ela foi vista empurrando seu carrinho com as compras. Veja as fotos aqui.

Fotos: Paulo Tauil/ AgNews

Adriana Esteves surge em foto rara com os filhos

A atriz Adriana Estevessurgiu em uma foto inédita ao lado dos dois filhos, Felipe Ricca e Vicente Brichta. Ela apareceu de biquíni ao curtir um momento em família e encantou seus fãs. A foto foi compartilhada por Felipe, que é fruto do relacionamento dela com o ator Marco Ricca. Enquanto isso, Vicente é fruto do atual casamento dela com o atorVladimir Brichta.