Xuxa Meneghel revela que Junno Andrade fez uma música para ela gravar

Em entrevista exclusiva e reveladora na edição de colecionador da Revista CARAS sobre os 60 anos de sua vida, a apresentadora Xuxa Meneghel revelou quando duvida de si. De coração aberto, ela contou sobre um projeto que foi criado pelo seu namorado, o cantor e ator Junno Andrade. A estrela revelou que o amado criou uma música para que eles gravem juntos, mas ela não sabe se isso acontecer. Isso porque ela tem receio de fracassar.

Na entrevista, ela contou que já duvidou de si mesma em algumas ocasiões da vida. “Em vários momentos, mas a minha mãe não duvidava descaradamente! Ela sempre acreditou na minha palavra, no meu potencial e que nunca a decepcionaria”, afirmou ela.

Então, ela falou sobre a canção com Junno. “O Ju fez uma música para gravarmos juntos. É uma canção que fala de duas pessoas que se deram a chance de amar e que ninguém deve fechar as portas para o amor. Só de pensar em cantar com ele, que tem uma voz linda, duvido do meu potencial de entrar no estúdio. Tenho vontade de viver essa experiência com ele, mas acho que fracassarei antes de começar”, contou.

Em outros trechos da entrevista exclusiva, Xuxa Meneghel contou sobre o seu relacionamento com Junno Andrade. Ao ser questionada o que aconteceu de diferente para a relação com o namorado dar tão certo, ela respondeu: “Foi amadurecimento. Estamos cada vez mais maduros, próximos, conscientes. Ao valorizar o outro, nos distanciamos da chance de perder a pessoa”.

Então, ela ainda contou sobre os momentos em que expõe a vida pessoal deles e contou que o namorado não gosta. “[Ele fica tímido]. E, às vezes, chateado. Quando postei uma foto dele de sunga responderam com emojis de berinjelas. Ele ficou arrasado. Sei que tem coisas que não devem ser faladas, mas precisam saber que estou bem servida (risos)”, brincou.

