O novo castelo da Rainha: Xuxa apresenta pela primeira vez sua nova mansão

Em 2021, Xuxa vendeu a mansão de quase 3000m2 em que morava no Condomínio Malibu, na Barra da Tijuca, no Rio, e passou a procurar outro imóvel. “Busquei várias casas em muitos bairros. Precisava ter lugar para passarinho, cachorro... Alguns espaços eram muito altos, os passarinhos poderiam fugir e queria deixá-los soltos. Outras casas eram velhas e precisavam de reformas, eu também pensava na energia das pessoas que tinham morado lá”, revela a apresentadora. A solução, porém, estava mais per- to do que imaginava, no próprio Malibu, atrás de onde a loira morava. “Do quarto da minha mãe, via essa casa ser construída. Ela ficou pronta em 2019 e os moradores antigos ficaram apenas 2 anos aqui”, informa. Quando entrou no local pela primeira vez, achou que tinha pouco verde, mas gostou do ambiente. Além disso, a cachorrinha Doralice também sinalizou apreço. “Em alguns imóveis que visitamos, ela se tremia toda. Aqui, ela relaxou e deitou no chão”, atesta.

Xuxa fez a casa anterior pensando em quem morava com ela na época. Para a mãe Alda, que faleceu em 2018, investiu em portas amplas para passagem de cadeira de rodas, rampas e elevador. Maria, a quem a loira chamava de segunda mãe e morreu em 2021, pediu um quarto com janela, ventilado, com entrada de sol e visão para a casa toda. Já a Sasha coube desenhar o próprio dormitório. “Aí, meu irmão, minha mãe e Maria morreram, minha filha casou... Costumava reunir a família no Natal, o que justificava uma sala de jantar com 22 cadeiras e um espaço gourmet enorme. Tudo lembrava minha mãe, Maria, Sasha... Não tinha por que continuar lá”, diz.

A atual casa da loira tem cerca de 900m2. Xuxa ampliou o espaço verde do local, que abriga sete pássaros soltos, como a Belinha, e quatro cães