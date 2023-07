Rayanne Morais e Victor Pecoraro contam os planos para o casamento em agosto

Às vésperas do casamento, Rayanne Morais e Victor Pecoraro refletem sobre fé e aprendizado e entregam o desejo de ter filhos

Há pouco menos de um mês para oficializarem a união, Rayanne Morais (34) e Victor Pecoraro (45) sentem que a ansiedade tem dado lugar à calmaria dos bons sentimentos trazidos pelo amor. Agendado para o dia 10 de agosto, o casamento sempre foi uma grande vontade de ambos. “Nós já moramos juntos há um ano e alguns meses. Desde o primeiro dia, falamos sobre nosso casamento”, entrega a atriz, que posou com o amado no Cliffside Boutique Hotel & SPA, no Rio. Ainda assim, o pedido de noivado, feito em maio, a pegou de surpresa. “Foi um turbilhão de emoções. Fica difícil colocar em palavras o amor e a alegria que senti. O Victor é o grande amor da minha vida”, declara ela, que disse ‘sim’ em um romântico passeio de barco, com vista para o Cristo Redentor. “Um novo ciclo de vida como sr. e sra. Morais Pecoraro. Meu coração se enche de tanto amor que, parece, vai explodir. Meu ‘sim’ foi e será dele para sempre”, completa. “Se pudesse, já teria casado desde o primeiro dia. Esperei o que estava esperando há muito tempo… O famoso ‘sim’”, emenda Victor.

Enquanto organiza os preparativos para a grande festa, o casal também reflete sobre os aprendizados a dois. “Para nossa união, queremos paz, respeito, carinho, amor e lealdade”, diz Victor, que é abraçado pela amada. “Acredito muito que se amarmos Deus sobre todas as coisas, ficarmos em silêncio quando necessário, nos respeitarmos e nos amarmos por Ele, é impossível dar errado. E sobre aprender, estamos sempre aprendendo juntos. Isso não tem como parar”, afirma Rayanne.

O desejo de constituir família também é uma vontade em comum da dupla. Pai de duas meninas, Victor não descarta a chance de ter filhos com Rayanne. “A gente quer se entregar ao máximo um ao outro e aproveitar o tempo que a gente poderia estar junto e não esteve. Teremos filhos, sim, e vamos fazer dessa família uma grande família”, avisa ele.

No passado o enlace, o foco se voltará à vida profissional. Atualmente, eles trabalham na produção de um novo longa-metragem. “Quando não estamos rodando um filme ou gravando alguma novela ou série estamos por trás das câmeras. Inclusive, estamos com um projeto para um longa-metragem. Eu penso que qualquer ser humano tem que ser um pouco de tudo e a Rayanne também tem essa mesma filosofia de vida”, conta o ator, garantindo que a sintonia da relação também se estende para a carreira do par.

