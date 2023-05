Rayanne Morais e Victor Pecoraro ficam noivos: 'Nova jornada juntos'

Rayanne Morais anuncia seu noivado com Victor Pecoraro durante passeio de barco no Rio de Janeiro: 'Sim, estou noiva!'

A atriz Rayanne Morais (34) e o ator Victor Pecoraro (45) estão noivos! Os dois anunciaram o noivado durante um passeio de barco no Rio de Janeiro. Em um post nas redes sociais, eles compartilharam um vídeo com momentos românticos no passeio e ela contou sobre a alegria de ser pedida em casamento.

"Foi dado o start para o início de uma nova jornada juntos. Veio a surpresa de um desejo que pulsava no meu coração, nos nossos corações, de viver uma vida inteira ao seu lado até Jesus voltar. (Obs: e nos encontramos na eternidade) Como sua fiel companheira, amiga, amor, vida e agora NOIVA. SIM, ESTOU NOIVAAAAA!!! Vivendo o extraordinário de Deus nas nossas vidas. Pois Ele é fiel e os seus planos são muito maiores e melhores que os nossos", disse ela.

E completou: "Hoje contemplados com o nosso amor a certeza que o Senhor sempre esteve cuidando de tudo!!! Hoje vivemos as promessas Dele, não mais as nossas, mais a Dele!!! Te amo e sempre te amarei até Jesus voltar!!!".

Logo depois, ele também falou sobre o novo passo no relacionamento deles. "Quando olho nos seus olhos, vejo o reflexo de um amor puro e verdadeiro. Sua presença preenche cada espaço vazio e confuso dentro de mim. Cada abraço e beijo seu é um abraço na minha alma. Você me acalma e me traz motivação para ser uma pessoa melhor a cada dia. Cada momento ao seu lado é mágico, como se o universo conspirasse a nosso favor. Seu sorriso ilumina meu caminho e faz com que todos os problemas se dissolvam em segundos. Nosso amor é como uma chama eterna, que aquece e ilumina nossos corações. Te amo e sempre amarei até Jesus voltar", contou.

Victor e Rayanne começaram a namorar em meados de 2022.