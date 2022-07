Victor Pecoraro abre o jogo sobre novo namoro antes do divórcio

Victor Pecoraro se pronuncia após ser acusado de trair a ex-mulher com Raynne Morais e esclarece como foi o envolvimento dos dois

CARAS Digital Publicado em 19/07/2022, às 17h23

O ator Victor Pecoraro gravou vídeos para esclarecer os rumores de que traiu a ex-mulher, Renata Muller, ao começar um envolvimento com a atriz Rayanne Morais. Nesta terça-feira, 19, ele fez uma live no Instagram e admitiu que se envolveu com outra mulher antes do seu divórcio. O artista disse que seu casamento estava desgastado e com brigas.

“Pedi perdão a Renata pela atitude precipitada de me envolver com uma pessoa, mas não de me separar. Errei em ter me precipitado em me envolver com uma pessoa, enquanto eu deveria ter esperado para isso, em respeito ao meu casamento de 13 anos, mas eu estava muito magoado e não quis esperar. E não é questão de ser a Rayanne, poderia ter sido qualquer outra pessoa. A questão é eu ter aberto o meu coração para me envolver com outra pessoa”, disse ele.

E completou: “Poderia ter feito isso com cinco, seis, oito anos de casado, mas não fiz. Tinha uma esperança em lutar pelo meu casamento e fizemos isso por 13 anos. Sempre fomos muito reservados, corretos, sempre quis fazer a coisa certa, mas chegou em um ponto no qual desisti do meu casamento”.

Pouco depois, Victor Pecoraro voltou às redes sociais e deu novas explicações. Ele contou que foi mal interpretado em sua primeira live e que queria esclarecer alguns pontos. "Eu acho que não fui muito bem compreendido na minha live. Quando a decisão do fim do meu casamento foi tomada por mim, eu me abri para viver minha vida. E nisso, a Rayanne entrou em uma nova história, e não no passado, ela nunca fez parte do meu passado, do meu casamento", contou.

Então, ele afirmou: "Quando eu falo que me precipitei, foi relacionado aos papéis do divórcio que não saíram, eu não esperei os papéis para me relacionar. Mas eu estava livre e decidido para viver a minha nova história e nova escolha. E hoje eu me encontro em um compromisso com a Rayanne, que a gente segue orando. E eu estava esperando o momento certo para que isso fosse pronunciado, mas infelizmente foi roubada essa informação".

Assista ao vídeo de Victor Pecoraro sobre a polêmica de sua separação: