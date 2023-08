Casamento sublime de Rayanne Morais e Victor Pecoraro

Rayanne Morais e Victor Pecoraro deixam para trás turbulências, trocam alianças e iniciam capítulo pleno de romance

O romantismo e a emoção do dia eram evidentes, afinal, ali começava mais uma história de amor, desta vez, protagonizada por Rayanne Morais (35) e Victor Pecoraro (45). “Fomos arrebatados por uma emoção nunca vivida antes. Por isso fica difícil expressar esse sentimento. Uma alegria, gratidão e muito amor envolvido”, diz a atriz, a bordo de vestido digno de princesa by Alexandre Dutra. “Nunca tive tanta certeza de casar com alguém. Não tenho dúvida de querer passar o resto da vida ao lado dela”, frisa o ator, em elegante terno de Eduardo Guinle.

A boda, que teve como palco a Casa de Arte e Cultura Julieta de Serpa, um palacete em estilo neoclássico, no Rio, contou com presença da família e amigos. “Todos na cerimônia foram tomados por essa emoção. Dividimos com a nossa família e amigos um dia que será guardado com muito amor e carinho”, diz a noiva. “Quando a vi descendo a escada, as lágrimas vieram! Como Deus é misericordioso com nossa vida! Ambos vieram de relacionamentos perturbados em que o trauma poderia estar implantado dentro da gente, mas algo muito maior quebrou isso em nós. Hoje, nós estamos unidos com amor e respeito”, destaca Victor, ao lembrar do episódio no qual foi acusado de ter se envolvido com a amada enquanto estava em um antigo relacionamento.

Sem se abalar com julgamentos, o casal seguiu em frente e, agora, inicia um novo capítulo de vida. “Uma certeza que vem da alma, do espírito. Hoje, vivemos o que nos foi guardado”, resume Rayanne.

FOTOS: JÉSSICA LIMA FOTOGRAFIA