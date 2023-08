Victor Pecoraro e Rayanne Morais exibem vídeo inédito do casamento deles

Victor Pecoraro exibe vídeo com seus votos de casamento para Rayanne Morais: 'Eu quero ser a melhor pessoa na sua vida'

O ator Victor Pecoraro e a atriz Rayanne Moraisse casaram na semana passada no Rio de Janeiro em uma cerimônia intimista e sofisticada. Agora, os dois mostraram fotos inéditas e o vídeo de como foi a celebração religiosa.

Nas fotos, eles apareceram sorridentes e com seus looks elegantes durante o grande dia. Logo depois, eles também mostraram o vídeo com vários momentos da cerimônia e a emoção deles neste momento especial.

Inclusive, ele mostrou como foram os seus votos para a amada. “Eu quero ser a melhor pessoa na sua vida, nos momentos bons e ruins.que a gente tenha muita alegria vivendo juntos, fazer da nossa memória um tesouro no céu. Eu quero ser um pedacinho do céu nessa terra ao seu lado. Eu agradeço Jesus por ter colocado você na minha vida. Você é mais do que eu mereço, pode ter certeza. Obrigada por tudo, eu te amo. Conta comigo até Jesus voltar”, disse ele.

Por sua vez, ela respondeu: “Que possamos ser a luz. Eu te amo para todo o sempre. Obrigada por ser um pedacinho do céu aqui na terra todos os dias, você alegra os meus dias”.

Victor Pecoraro e Rayanne Morais falaram sobre o amor na revista CARAS

Em entrevista recente na Revista CARAS, Victor Pecoraro e Rayanne Morais falaram sobre o tão desejado casamento. “Foi um turbilhão de emoções. Fica difícil colocar em palavras o amor e a alegria que senti. O Victor é o grande amor da minha vida. Um novo ciclo de vida como sr. e sra. Morais Pecoraro. Meu coração se enche de tanto amor que, parece, vai explodir. Meu ‘sim’ foi e será dele para sempre”, disse ela. “Se pudesse, já teria casado desde o primeiro dia. Esperei o que estava esperando há muito tempo… O famoso ‘sim’”, emenda Victor.

O desejo de constituir família também é uma vontade em comum da dupla. Pai de duas meninas, Victor não descarta a chance de ter filhos com Rayanne. “A gente quer se entregar ao máximo um ao outro e aproveitar o tempo que a gente poderia estar junto e não esteve. Teremos filhos, sim, e vamos fazer dessa família uma grande família”, avisa ele.