As capas de CARAS com Xuxa, Eliana e Angélica. Compare aqui!

As apresentadoras Xuxa, Angélica e Eliana marcaram gerações com seus sucessos na TV e já estamparam as capas da Revista CARAS juntas em duas ocasiões especiais! No passado, elas já foram apontadas como rivais quando trabalhavam para o público infantil em diferentes programas de TV. Porém, com o passar do tempo, elas provaram que são amigas e possuem até um grupo no whatsapp! Tanto que essa amizade já foi celebrada nas capas de CARAS. Relembre aqui!

Na primeira ocasião em que o trio se reuniu para a capa de CARAS foi no ano de 1999. Em novembro daquele ano, há 24 anos, Xuxa, Angélica e Eliana posaram juntas para a inauguração de um parque de diversões no interior de São Paulo e mostraram como foi o dia delas nos brinquedos do local. Confira mais detalhes sobre a reportagem aqui.

Agora, em 2023, o trio voltou a se reunir para fotos de CARAS nos bastidores da gravação do programa Criança Esperança, da Globo. Elas emocionaram os fãs com uma apresentação especial das três juntas no palco. Nos bastidores, as comunicadoras comemoraram a amizade de anos e deixaram de lado os rumores de rivalidade.

“Nunca as vi como rivais e posso responder pelas três que isso nunca teve nenhum sentido”, afirma Xuxa. “A gente fala de sororidade hoje porque não era conveniente para o universo patriarcal que nos apoiássemos e, sim, acho que a gente viveu isso”, emenda Angélica. “Uma das nossas intenções foi inspirar mulheres e meninas a entrarem nesse espírito de união feminina. Até porque, se parar para pensar, o machismo é um sistema estrutural na sociedade. É só assim, juntas e em harmonia, que lutaremos contra essas amarras”, acredita Eliana. Confira os detalhes da reportagem de 2023 aqui.

