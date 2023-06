Sarah Ferguson, ex-mulher do Príncipe Andrew, passa por cirurgia após descobrir câncer de mama

Duquesa de Yorke, Sarah Ferguson foi diagnosticada com câncer de mama e precisou passar por uma cirurgia

Sarah Ferguson, a Duquesa de York, precisou passar por uma cirurgia após ser diagnosticada com câncer de mama. Os representantes da ex-mulher do príncipe Andrew, que está com 63 anos, afirmaram para a Revista People que o procedimento foi um sucesso e o prognóstico é bom.

A duquesa descobriu a doença após realizar uma mamografia de rotina. Ela não apresentava nenhum sintoma, e fez a cirurgia de retirada do tumor no hospital privado King Edward VII, em Londres, local que os membros da família são tratados há décadas. Neste domingo, 25, Sarah deixou a unidade de saúde e se recuperará em casa.

Ferguson e o príncipe Andrew, filho da rainha Elizabeth II foram casados entre 1986 e 1996. Os dois são pais das princesas Beatrice e Eugenie. Mesmo após o fim do relacionamento, eles mantêm uma boa relação.

O príncipe, vale lembrar, está afastado de suas obrigações membro sênior da realeza britânica após ser acusado de assédio. No ano passado, Andrew chegou a um acordo financeiro com Virginia Roberts Giuffre, que o acusava de tê-la abusado sexualmente quando ela tinha apenas 17 anos.

Príncipe Andrew é banido de evento da realeza pelo segundo ano consecutivo

O príncipe Andrew, que é um dos filhos da Rainha Elizabeth II e irmão do Rei Charles III, está banido de aparecer em um evento da realeza que acontecerá no Castelo de Windsor. De acordo com o site Daily Mail, ele não poderá participar da procissão do Dia da Ordem da Jarreteira pelo segundo ano consecutivo.

O príncipe esperava receber a permissão para participar do evento, que acontecerá no dia 19 de junho e os membros da realeza vão aparecer como cavaleiros com roupas de veludo. No entanto, o palácio deverá seguir com a ordem do ano passado e mantê-lo longe da lista de convidados. Por enquanto, o palácio não informou se estará nos eventos privados da realeza durante a festividade.

