Príncipe Andrew é banido de evento da realeza pelo segundo ano consecutivo

Irmão do Rei Charles III, príncipe Andrew não recebe autorização para se juntar aos familiares em evento oficial e é banido

O príncipe Andrew, que é um dos filhos da Rainha Elizabeth II e irmão do Rei Charles III, está banido de aparecer em um evento da realeza que acontecerá no Castelo de Windsor. De acordo com o site Daily Mail, ele não poderá participar da procissão do Dia da Ordem da Jarreteira pelo segundo ano consecutivo.

O príncipe esperava receber a permissão para participar do evento, que acontecerá no dia 19 de junho e os membros da realeza vão aparecer como cavaleiros com roupas de veludo. No entanto, o palácio deverá seguir com a ordem do ano passado e mantê-lo longe da lista de convidados. Por enquanto, o palácio não informou se estará nos eventos privados da realeza durante a festividade.

Vale lembrar que Andrew mora nos terrenos do Castelo de Windsor e não pode ser expulso de lá, e ele também não tem planos de sair tão cedo. A casa dele é avaliada em 30 milhões de libras e ele tem um contrato de 75 anos de moradia, que começou em 2003. No entanto, existe o desejo do rei de que ele se mude para o Frogmore Cottage, que era a antiga casa do príncipe Harry.

Por conta da discussão sobre a sua possível mudança, o príncipe Andrew estaria deprimido. Isso porque ele está com participação restrita nos eventos da realeza e ainda precisa receber ordens do irmão sobre onde pode ou não morar. Com isso, fontes dizem que ele não quer fazer um acordo com Charles III para mudar de casa.

Príncipe William já estaria fazendo planos para sua coroação

Uma fonte ouvida pelo jornal britânico ‘The Sunday Times’ revelou que: “[Príncipe William] está realmente pensando, como nós faremos essa coroação ser mais relevante no futuro? Ele está atento ao fato de que nos próximos 20 anos, ou quando sua hora chegar, como a coroação pode ser mais moderna, mas também unificar a nação e o Commonwealth?”.

“Eu acho que a coroação dele irá ser e parecer bem diferente”,ainda adicionou a fonte que comentava sobre a coroação do Príncipe de Gales.

Este pensamento de modernizar a monarquia é muito presente nas ações de Príncipe William e sua esposa Kate Middleton. De acordo com um porta-voz ouvido pela People: “O Príncipe e a Princesa gostam de fazer as coisas do jeito deles”.

Um exemplo desta modernização da monarquia por parte de William e Kate pode ser recentemente quando o Príncipe e a Princesa de Gales compartilharam em seu Instagram oficial cenas dos bastidores da coroação do Rei Charles III.