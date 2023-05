Saiba detalhes sobre a parte secreta e sagrada da coroação do Rei Charles III

Você sabia? Rei Charles III será escondido por uma tela durante a coroação para viver um momento sagrado da celebração. Entenda!

O grande dia da coroação do Rei Charles III está chegando e os detalhes tomam conta da curiosidade dos admiradores da realeza britânica. Desta vez foram revelados detalhes sobre uma parte secreta e sagrada da cerimônia de coroação, que é quando o monarca ficará escondido atrás de uma tela personalizada.

Em um momento da cerimônia, o Rei Charles III passará pela unção. Porém, este momento é considerado sagrado pela igreja e não será televisionado. Para isso, o monarca ficará escondido atrás de uma tela feita especialmente para a ocasião.

Durante a unção, o Rei Charles III receberá a benção do Arcebispo de Canterbury, que vai derramar o óleo sagrado da Ampola na Colher da Coroação e ungir o Rei com o óleo em suas mãos, peito e cabeça. Este momento é histórico e não será testemunhado pela população, pois é considerado um momento entre o soberano e Deus. Vale lembrar que, na coroação da Rainha Elizabeth II, ela foi escondida atrás de um dossel dourado durante este momento. Agora, o Rei Charles III ficará atrás de uma tela repleta de simbolismo.

A tela de unção foi confeccionada artesanalmente e representa os 56 países que fazem parte da Commonwealth no desenho de uma árvore. O desenho foi inspirado no vitral da Janela do Santuário da Capela Real do Palácio de St. James. Além da árvore, a tela também traz a representação de uma cifra do rei, rosas decorativas, anjos, o sol, pombas da paz, águias de bronze e um pergaminho com a frase: 'Tudo ficará bem e todos os tipos de coisas ficarão bem'. A tela ficará pendurada em postes de madeira feitos a partir de uma árvore da propriedade de Windsor.

A coroação acontecerá no sábado, 6 de maio, na Abadia de Westminster, em Londres, Inglaterra.

Veja como é a tela da unção do Rei Charles III:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por The Royal Family (@theroyalfamily)

Saiba como assistir à coroação do Rei Charles III e da rainha consorte Camilla

No próximo sábado, 6, a coroação do Rei Charles III e da rainha consorte Camilla será transmitida ao vivo, assim como foi a coroação da Rainha Elizabeth II em 1953, e os brasileiros também vão poder acompanhar. Saiba mais detalhes de como acompanhar a coroação:

No Brasil, o público poderá acompanhar a cerimônia de coroação do Rei Charles III pela emissora GloboNews, na TV fechada, a partir das 6h, ou pelo Globoplay ou o site G1. Além disso, o site da emissora CBS também vai transmitir ao vivo, mas em inglês, assim como no canal oficial da Família Real no YouTube e da emissora Sky News Channel.

A coroação vai começar às 11h no horário de Londres, Inglaterra, que é às 7h no horário de Brasília, Brasil. Antes disso, o rei e a rainha consorte vão fazer uma procissão pelas ruas de Londres, saindo do Palácio de Buckingham até a Abadia de Westminster em uma carruagem.