Rei Charles III ainda não será coroado. Saiba como funciona a sucessão real britânica

Com a morte de sua mãe, o Rei Charles III herdará todas as responsabilidades e privilégios de um rei, mas terá que esperar a cerimônia de coroação

CARAS Digital Publicado em 08/09/2022, às 19h31

Com a morte da rainha Elizabeth II, que faleceu nesta quinta-feira, 8, seu filho mais velho, o agora Rei Charles III, assume imediatamente o trono. Porém, ele ainda não será coroado.

De acordo com Kate Williams, professora de história na England’s Reading University e autora do livro Young Elizabeth: The Making of the Queen, a coroação deve ocorrer somente daqui um ano. “A cerimônia de coroação geralmente leva um ano para acontecer, porque parece muito impróprio, na verdade, coroar alguém logo após a morte de alguém. É um longo período de luto”, contou ela para a revista People.

Por mais que haja boatos de que Charles, com 73 anos, deixaria seu primogênito, William, assumir o reinado, tudo não passa de especulações e não existem verdades ainda concretas.

“Ele esperou por isso, e ele tem certeza de que pode fazer um bom trabalho. As pessoas sugeriram que ele abdicasse para que William e Kate assumissem pois são mais populares. Esse não é o caso. Ele está absolutamente convicto de que ele pode fazer algo bom”, contou a professora.

Abdicar do trono, algo comum nas casas reais da Europa quando um monarca atinge certa idade, não é algo que acontece com frequência na Inglaterra. A última vez que um rei abdicou de seu poder foi em 11 de dezembro de 1936, quando o Rei Edward VIII saiu da monarquia depois de quase um ano no trono para se casar com a norte-americana Wallis Simpson.

Com sua ascensão ao poder depois da morte de Elizabeth II, Charles herdará as responsabilidades e privilégios de um rei consagrado, menos uma. Ele não terá permissão de usar uma coroa publicamente até o dia de sua coroação oficial.

De acordo com a linhagem real, Charles assume o trono para depois ser seguido de William, que agora será sucedido por seu filho mais velho, George. Depois dele, Charlotte, depois Louis. O príncipe Harry se tornou o quinto na linhagem de sucessão ao trono.

Rainha Elizabeth II morre aos 96 anos

A morte da Rainha Elizabeth II deixou de luto o Reino Unido e o mundo inteiro nesta quinta-feira, 8. Uma das monarcas mais populares da história, foi a segunda monarca a ficar mais tempo no trono, com mais de 70 anos de poder. A morte dela foi anunciada por meio de um comunicado oficial feito nas redes sociais da família real.

O palácio real informou: “A Rainha morreu pacificamente em Balmoral esta tarde. O rei e a rainha consorte permanecerão em Balmoral esta noite e retornarão a Londres amanhã”.

O novo Rei agora será o príncipe Charles, filho mais velho da Rainha Elizabeth II e do príncipe Philip. A rainha deixou quatro filhos: Charles, Anne, Andrew e Edward.

Veja o comunicado oficial sobre a morte da Rainha Elizabeth II: