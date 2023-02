Rei Charles III é recebido com protesto durante visita real e ignora manifestantes

O Rei Charles III foi recebido sob protesto com cartaz dizendo “Não é meu rei” durante visita real na cidade britânica de Milton Keynes

Nesta quinta-feira, 16, o Rei Chales III (74) foi recebido sob protesto ao chegar para uma visita real. O monarca desembarcou na cidade britânica de Milton Keynes e causou comoção na cidade.

Quando o esposo da Rainha Consorte Camilla Parker (75) desceu de seu carro para visitar uma igreja da cidade, um grupo de manifestantes segurava um cartaz que lia-se: “Não é meu Rei”.

De acordo com o jornalista Richard Palmer do jornal britânico The Daily Express, o grupo era composto por cerca de 20 pessoas de um grupo anti-monarquista.

Ainda segundo o jornalista, este mesmo grupo pretende se manifesta na coroação do Rei e sua esposa, que acontece no dia 6 de maio.

O monarca britânico ignorou os manifestantes e deu as mãos para apoiadores que também estavam na Igreja esperando por Charles. Estes mesmos apoiadores cantaram o hino britânico, “God Save The King” [Deus Salve o Rei], em solidariedade.

Ovos!

Esta não é a primeira vez que o Rei Charles é recebido sob protesto no Reino Unido. Em dezembro, o monarca caminhava pela cidade de Luton quando quase foi atingido por ovos. O suspeito de ter causado a situação foi detido pela polícia.

Mas em novembro de 2022, Charles foi alvo novamente. O Rei foi inaugurar uma estátua de sua mãe, a Rainha Elizabeth II (1944-2022), quando quase foi atingido por ovos atirados por manifestantes.