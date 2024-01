Rei Charles III é internado em hospital de Londres e faz visita para Kate Middleton

Rei Charles III já está no hospital em Londres para passar por cirurgia que estava agendada há alguns dias

O Rei Charles III já está internado em um hospital de Londres, na Inglaterra, para passar por um procedimento cirúrgico que estava agendado. Ele foi admitido no hospital na manhã desta sexta-feira, 26, e chegou ao local acompanhado de sua esposa, a rainha Camilla.

O monarca passará por um procedimento para tratar o aumento da próstata.

“O Rei foi internado esta manhã num hospital de Londres para tratamento programado. Sua Majestade gostaria de agradecer a todos aqueles que enviaram os seus votos de boa sorte durante a semana passada e está muito satisfeito por saber que o seu diagnóstico teve impacto positivo na sensibilização para a saúde pública”, informou o comunicado do palácio real.

Ao chegar ao hospital, o Rei Charles fez questão de passar no quarto de Kate Middleton. Ela está internada há alguns dias após passar por uma cirurgia abdominal no mesmo hospital onde o monarca será tratado nesta sexta-feira. Ele foi ao quarto dela para fazer uma visita antes de seguir para seu próprio quarto.

O que aconteceu com Kate Middleton?

A princesa de Gales Kate Middleton, que é a esposa do príncipe William, passou por uma cirurgia no dia 16 de janeiro em um hospital na Inglaterra. Ela fez uma cirurgia abdominal, mas os detalhes da razão do procedimento não forma revelados.

A equipe da realeza britânica apenas informou que ela deverá ficar internada pelo período de 10 a 14 dias e, depois, irá seguir com a recuperação em casa. Além disso, eles já informaram que ela ficará longe dos compromissos públicos até a época da Páscoa.

“A princesa de Gales aprecia o interesse que esta declaração irá gerar. Ela espera que o público compreenda o seu desejo de manter o máximo de normalidade possível para os seus filhos e o seu desejo de que as suas informações médicas pessoais permaneçam privadas. O Palácio de Kensington, portanto, só fornecerá atualizações sobre o progresso de Sua Alteza Real quando houver novas informações significativas para compartilhar. A princesa de Gales deseja pedir desculpas a todos os envolvidos pelo facto de ter de adiar os seus próximos compromissos. Ela espera reintegrar o maior número possível, o mais rápido possível", informaram.