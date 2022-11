Rei Charles III disse à Princesa Diana durante briga que "poderia ser gay", afirma jornalista

Briga entre Rei Charles III e Princesa Diana foi retratada em livro do jornalista

O Rei Charles III (73) teria respondido a Princesa Diana (1961-1997) de forma atravessada quando questionado por ela sobre os anos de frieza e falta de relação sexual entre eles, de acordo com o jornalista Christopher Andersen, autor do livro biográfico 'O Rei: A Vida de Charles III', em tradução livre.

"Por que você não dorme comigo?", disse Diana à Charles, de acordo com um trecho da obra, que será lançada neste próximo dia 08 de novembro. Sarcástico, o monarca respondeu: "Não sei, querida. Acho que posso ser gay".

Segundo o autor do livro, o filho da Rainha Elizabeth II (1926-2022) teria "para todos os efeitos e propósitos, unilateralmente interrompido qualquer tipo de contato sexual com a sua esposa, desde o nascimento do Príncipe Harry (38), em 1984".

Para corroborar estas afirmações, Andersen traz depoimentos de pessoas próximas à Charles, como um antigo empregado do monarca, que presenciou brigas entre o casal.

Príncipe William fez apelo para a produção de 'The Crown', na Netflix

A produção da renomada série da Netflix, 'The Crown', cujo enredo são os acontecimentos históricos que envolvem a família real britânica desde a coroação da Rainha Elizabeth II (1926-2022), negou um pedido feito pelo Príncipe William (40), herdeiro do trono que hoje é ocupado pelo seu pai, o Rei Charles III (73).

O Príncipe William havia solicitado que não fosse abordado e explorado a imagem de sua mãe, a Princesa Diana (1961-1997), em um momento bem específico, o da polêmica entrevista no qual ela concedeu para o jornalista Martin Bashir (59) no programa ‘Panorama’, da BBC, no ano de 1995. O assunto surgiu em meio a estreia prevista para semana que vem, da quinta temporada da série.

Diana concedeu esta entrevista em meio ao processo de separação dela com Charles, em 1992, que abalou diretamente a família real britânica. A conversa com o jornalista foi cheia de questionamentos e críticas dela com relação à capacidade dele como um futuro rei.

