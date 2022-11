Príncipe William faz apelo para a produção de 'The Crown', na Netflix, mas tem pedido negado

O apelo do Príncipe William para a produção de 'The Crown', na Netflix, ocorre em meio ao anúncio de estreia da nova temporada

CARAS Digital Publicado em 01/11/2022, às 12h32

A produção da renomada série da Netflix, 'The Crown', cujo enredo são os acontecimentos históricos que envolvem a família real britânica desde a coroação da Rainha Elizabeth II (1926-2022), negou um pedido feito pelo Príncipe William (40), herdeiro do trono que hoje é ocupado pelo seu pai, o Rei Charles III (73).

O Príncipe William havia solicitado que não fosse abordado e explorado a imagem de sua mãe, a Princesa Diana (1961-1997), em um momento bem específico, o da polêmica entrevista no qual ela concedeu para o jornalista Martin Bashir (59) no programa ‘Panorama’, da BBC, no ano de 1995. O assunto surgiu em meio a estreia prevista para semana que vem, da quinta temporada da série.

A informação foi divulgada pelo jornal britânico The Sun, que revela que esta entrevista ficou muito marcada principalmente para os britânicos e para a família real. A mesma será transformada em uma sequência com tom bem dramático com mais ou menos quatro minutos de duração na quinta temporada.

O The Sun também revelou esta cena será exibida em dois episódios no qual também mostrará a repercussão dela. Nela, os espectadores verão William ainda quando era criança, assistindo à entrevista de sua mãe na escola, enquanto em outro foco, mostrará o pai dele, chorando ao ver a fala da esposa, diretamente do Palácio de Buckingham, onde a família real britânica reside.

Confira uma das cenas oficiais de divulgação da 5° temporada de The Crown

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por The Crown (@thecrownnetflix)

Por que esta entrevista da Princesa Diana é um assunto delicado para a família real?

Diana concedeu esta entrevista em meio ao processo de separação dela com Charles, que abalou diretamente a família real britânica. A conversa com o jornalista foi cheia de questionamentos com relação à capacidade do então marido como um futuro rei.

Outro trecho importante da entrevista, foi quando pela primeira vez, ela fez uma referência sobre a suposta affair de Charles, a atual Rainha Consorte Camilla (75): “Havia três pessoas no nosso casamento”.