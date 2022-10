Morte de Princesa Diana será abordada em nova temporada de The Crown; saiba como

A quinta temporada de The Crown será lançada no dia 9 de novembro e irá falar da morte de Princesa Diana

Os fãs de The Crown já estão mais que animados para a estreia da nova temporada da série. E nessa sequência de episódios, detalhes importantes serão abordados, como a morte da princesa Diana.

De acordo com o site The Sun, um porta-voz da Netflix informou como o acidente trágico será relatado. "O momento exato do impacto do acidente não será mostrado", disse.

Além disso, a finte já havia contado que os membros da equipe estavam "rejeitando todas as ideias apresentadas" sobre o acidente.

"Com a morte de Diana tão recente e perturbadora, parece que uma linha está sendo cruzada. Algumas equipes de produção estão começando a falar sobre seus sentimentos", disse um membro do set da série.

Segundo a fonte, o público verá a "preparação" para o trágico acidente. "[A série mostrará] O veículo [de Diana e Dodi] deixando o hotel The Ritz depois da meia-noite, enquanto eram perseguidos pelos paparazzi. Veremos, ainda, as consequências da morte da princesa, com o embaixador britânico na França entrando em ação com o Ministério das Relações Exteriores e as repercussões constitucionais subsequentes", contou.

NETFLIX DIVULGA NOVAS FOTOS DE THE CROWN

A Netflix divulgou fotos inéditas da quinta temporada de The Crown, que chega na plataforma de streaming no dia 9 de novembro. As imagens exibem o elenco da nova fase da produção que conta a história da família real britânica.

Na nova 'era', Elizabeth Debick atua como princesa Diana, Dominic West como príncipe Charles, Olivia Williams como Camilla Parker Bowles, Jonathan Pryce como príncipe Philip e Imelda Staunton como a rainha Elizabeth II.

