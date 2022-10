The Crown: quinta temporada promete escândalos da família real britânica; confira o trailer

A Netflix divulgou um trailer da quinta temporada de The Crown; a série chega na plataforma no dia 9 de novembro

CARAS Digital Publicado em 20/10/2022, às 13h59

A Netflix pegou os fãs de The Crown de surpresa ao divulgar o trailer da quinta temporada, que estreia na plataforma no dia 9 de novembro. A nova sequência de episódios irá cobrir os eventos de 1990, que ficou marcado por escândalos e a morte da princesa Diana.

O vídeo de dois minutos e meio mostra as polêmicas que devem marcar a temporada, entre elas estão, o divórcio de Charles e Diana, a crise na imagem da família real britânica e o trágico acidente de Lady Di. Além disso, a produção mostrou o acontecimento marcante do incêndio do Castelo de Windsor, em novembro de 1992.

A nova fase da série também cobre os divórcios dos três filhos de rainha Elizabeth II e a entrevista polêmica de Diana para a BBC em 1995.

Na quinta temporada de The Crown, Elizabeth Debick atua como princesa Diana, Dominic West como príncipe Charles, Olivia Williams como Camilla Parker Bowles, Jonathan Pryce como príncipe Philip e Imelda Staunton como a rainha Elizabeth II.

NETFLIX DIVULGA NOVAS FOTOS DE THE CROWN

A Netflix divulgou fotos inéditas da quinta temporada de The Crown, que chega na plataforma de streaming no dia 9 de novembro. As imagens exibem o elenco da nova fase da produção que conta a história da família real britânica.

