Rei Charles III aceitará Harry de volta a Família Real com condição chocante

De acordo com site, Rei da Inglaterra espera crise no casamento de Harry com Meghan Markle

Parece que o Rei Charles III está disposto a aceitar seu filho, o príncipe Harry, de volta à Família Real. Porém, a condição pode ser considerada um tanto quanto chocante: se divorciar de Meghan Markle. De acordo com o site Radar Online, o monarca estaria pensando em restituir o filho mais novo todos os privilégios, contanto que o casamento chegue a um fim.

Segundo a imprensa internacional, o casamento de Harry e Meghan estaria no meio de uma crise, sendo que o duque e a duquesa já teriam até mesmo consultado alguns advogados sobre uma possível separação.

“Ele sente falta do filho e adoraria ter uma conversa franca com ele, mas isso é impensável enquanto Meghan estiver em cena. As consequências que surgiriam daí seriam prejudiciais e não compensa”, revelou uma fonte próxima ao monarca, em uma conversa com o site.

Segundo o periódico, Charles acredita que Meghan seja uma influência ruim para seu filho, sendo a principal razão para que ele não tenha convidado Harry para o Trooping of the Colour, tradicional evento com parada militar, que celebra a vida do rei ou rainha.

Além disso, a imprensa europeia ainda afirma que Meghan quer a guarda total dos filhos do casal, Archie e Lilibet, para que fiquem nos Estados Unidos junto com ela, além de mais ou menos R$50 milhões. O casal ainda teria objetivos de vida divergentes. Harry largou a realeza para ter uma vida calma, enquanto a ex-atriz quer ser uma figura importante em Hollywood.

Harry e Meghan Markle não vão mais expor família real britânica publicamente

O príncipe Harry e sua esposa, Meghan Markle, vão parar de produzir conteúdo contra a família real britânica, pelo menos é isso o que revelou o tabloide The Sun. Segundo a fonte, o casal já não tem mais material para trazer a público. “Esse período de suas vidas acabou – já que não há mais nada para dizer”, garantiu o insider. Ainda no ano passado, outra fonte disse ao jornal inglês que o casal esperava que 2023 fosse o ano da reconciliação com a realeza e que, por esse motivo, a rainha Elizabeth II (1926-2022) sempre foi poupada dos ataques.

