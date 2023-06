Jornal diz que Harry e Meghan Markle não vão mais expor família real britânica publicamente

Harry e Meghan teriam projetado 2023 como o ano de reconciliação com a realeza britânica

O príncipe Harry e sua esposa, Meghan Markle, vão parar de produzir conteúdo contra a família real britânica, pelo menos é isso o que revelou o tabloide The Sun. O casal ganhou os holofotes na imprensa internacional recentemente após os lançamentos da série documental ‘Harry & Meghan’, em dezembro do ano passado, e da autobiografia do caçula de Charles III, ‘O Que Sobra’, que chegou às livrarias um mês depois.

Em ambas as obras, Harry e Meghan, que abdicaram de suas funções na realeza em 2020, expuseram suas versões sobre o período em que conviveram na família real britânica, com falas polêmicas e raras na mesma proporção. Antes, em 2021, deram uma entrevista bombástica à apresentadora Oprah e disseram que um membro real fez comentários racistas sobre a cor de pele de Archie, que ainda não era nascido – no primeiro movimento de exposição pública da relação entre as partes.

Bom, mas ao que tudo indica, isso chegou ao fim. Segundo a fonte do The Sun, o casal já não tem mais material para trazer a público. “Esse período de suas vidas acabou – já que não há mais nada para dizer”, garantiu o insider.

Ainda no ano passado, outra fonte disse ao jornal inglês que o casal esperava que 2023 fosse o ano de reconciliação com a realeza e que, por esse motivo, a rainha Elizabeth II (1926-2022) sempre foi poupada dos ataques.

O príncipe Harry fez uma série de ataques ao irmão mais velho. A que mais repercutiu foi a revelação de uma agressão física de William. O autor disse que o príncipe de Gales chamou sua esposa, Meghan Markle, de “difícil”, “sem educação” e “hostil”.

Príncipe Harry procura advogados de divórcio, diz especialista

De acordo com a especialista em realeza britância Lady Colin Campbell, o filho caçula do Rei Charles III procurou advogados de divórcio nos últimos meses.

De acordo com a especialista e com fontes do site Radar, Harry procurou os advogados quando enfrentou a crise com a família real no início do ano com o lançamento do seu livro. Ele estaria vivendo uma fase difícil no relacionamento amoroso em decorrência da repercussão de seu afastamento com a família. “Existem problemas no casamento há algum tempo. O problema é que a informação não combina com o que eles mostram ao público. Mas, claro, que a face pública deles visa o ganho monetário”, disse uma fonte.