Rainha Elizabeth II deve ser enterrada apenas com aliança de casamento e brincos de pérola

Na próxima segunda-feira, 19, a rainha Elizabeth II será sepultada na Abadia de Westminster, em Londres, e, de acordo com o jornal The Daily Mail, a monarca vai usar apenas duas joias sentimentais.

Segundo especialistas, a soberana estará usando apenas a sua aliança de casamento e um par de brincos de pérolas.

Lisa Levinson disse que Elizabeth usará com aliança feita de ouro galês, material usando nas alianças reais em uma tradição iniciada no séculos passado. O anel de casamento foi passado para ela depois de ser dado a seus pais para o casamento deles em 1923 e foi feito da mina de ouro de Clogau St. David, no País de Gales.

Já os brincos eram usados com frequência pela britânica, que possuía vários pares, de diferentes tamanhos.

Entretanto, o anel de noivado da rainha, que contém diamantes retirados de uma tiara de propriedade da mãe do príncipe Philip, Alice de Battenberg, será possivelmente dado para a filha, a princesa Anne.

QUEM FICARÁ COM AS JOIAS DA RAINHA ELIZABETH II?

As quase 300 joias deixadas pela Rainha Elizabeth II, que estão avaliadas em mais de R$570 milhões - em torno de US$110 milhões -, devem ficar para a esposa do príncipe William, Kate Middleton, informou a imprensa britânica. A soberana que morreu aos 96 anos teria deixado suas peças milionárias em testamento para a nora do novo Rei Charles III.

De acordo com uma fonte da realeza que falou com a revista OK!, Elizabeth II havia mudado seu testamento com suas vontades pouco tempo antes de seu falecimento. O momento aconteceu logo após ela comemorar seu Jubileu de Platina, ou seja, os 70 anos de poder, maior reinado do Reino Unido.

