Saiba quem fica com as joias deixadas pela Rainha Elizabeth II

Rainha Elizabeth II deixou quase 300 joias e também teria deixado um testamento com orientações sobre quem deve ficar com suas peças de luxo

CARAS Digital Publicado em 12/09/2022, às 19h32

As quase 300 joias deixadas pela Rainha Elizabeth II, que estão avaliadas em mais de R$570 milhões - em torno de US$110 milhões -, devem ficar para a esposa do príncipe William, Kate Middleton, informou a imprensa britânica. A soberana que morreu aos 96 anos teria deixado suas peças milionárias em testamento para a nora do novo Rei Charles III.

De acordo com uma fonte da realeza que falou com a revista OK!, Elizabeth II havia mudado seu testamento com suas vontades pouco tempo antes de seu falecimento. O momento aconteceu logo após ela comemorar seu Jubileu de Platina, ou seja, os 70 anos de poder, maior reinado do Reino Unido.

“Elizabeth II fez umas mudanças de última hora em seu testamento e que as revelações trarão surpresas chocantes para a família, tendo ela concentrado suas amadas peças a quem realmente as merecia”, contou o informante, deixando claro que Kate era a favorita da rainha.

Rainha Elizabeth deixou carta que só pode ser aberta em 2085

Segundo a imprensa britânica, a Rainha Elizabeth deixou uma carta escrita na Austrália e que só poderá ser aberta em 2085. Os jornais informaram que a carta foi escrita em uma viagem da rainha para Sydney, na Austrália, em 1986. A carta está endereçada ao prefeito da cidade e ao povo. Porém, o conteúdo não foi revelado e ela só pode ser aberta em 2085.

A monarca fez questão de deixar um recado junto com a carta dedicada para os moradores e prefeito da cidade de Sydney, na Austrália, que diz: “Saudações. Em um dia adequado para ser escolhido por vocês no ano de 2085 d.C., por favor, abra este envelope e transmita aos cidadãos de Sydney minha mensagem para eles”. A carta está guardada no Queen Victoria Building, na Austrália.