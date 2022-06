Rainha Elizabeth II aparece em clique raro com seu pai para comemorar Dia dos Pais no Reino Unido

A Rainha Elizabeth II apareceu em uma fotografia antiga com o Rei George VI em comemoração ao Dia dos Pais

CARAS Digital Publicado em 20/06/2022, às 18h16

No último domingo, 19, celebrou-se no Reino Unido o Dia dos Pais. Para comemorar a data, a Rainha Elizabeth II (96) compartilhou um clique com seu pai.

A foto, que foi publicada no Instagram da Família Real, mostrava Elizabeth II com o pai quando a atual monarca tinha apenas 20 anos, em 1946.

Na legenda da foto, estava escrito: “Desejando a todos os nossos seguidores um Dia dos Pais muito feliz”.

O neto da Rainha, Príncipe William (39), teve um Dia dos Pais bem feliz e postou um clique com os filhos George (8), Charlotte (7) e Louis (4).

