Príncipe William surge em nova foto com os três filhos

Príncipe William comemora o Dia dos Pais do Reino Unido junto com os três filhos e posta nova foto nas redes sociais

O príncipe William (39) está em festa neste final de semana! Isso porque é o Dia dos Pais no Reino Unido e ele comemorou ao lado dos três filhos: George (8), Charlotte (7) e Louis (4), frutos do casamento com Kate Middleton (40).

Neste final de semana, a família real britânica mostrou uma nova foto oficial de pai e filhos nas redes sociais e as crianças roubaram a cena com seus lindos sorrisos. “Desejando um Feliz Dia dos Pais para todos os pais e avós ao redor do mundo”, escreveram na legenda.

Vale lembrar que a família real se reuniu há poucos dias na celebração do Jubileu de Platina da Rainha Elizabeth II, que completou 70 anos de reinado. O pequeno Louis roubou a cena com suas 'caras e bocas' nos eventos oficiais e conquistou os fãs da realeza em todos os lugares.

Novo lar para príncipe William e sua família

Príncipe William e Kate Middleton devem se mudar com os filhos para uma cidade ao redor de Londres, na Inglaterra. Atualmente, eles vivem em Londres, mas querem que os filhos tenham mais liberdade nas redondezas na casa da família.

O casal teria tomado a decisão por causa da nova escola dos filhos. As crianças devem encerrar os estudos em uma escola de Londres nos próximos meses e devem ser matriculadas em uma escola na área de Windsor. Assim, o melhor para a família seria a mudança de casa.

A previsão é que eles se mudem para a casa Adelaide Cottage, mas o Palácio Real ainda não confirmou. Uma fonte próxima da família real declarou: “A realidade é que eles estão confinados em Londres. As crianças não podem ir a um parque ou jogar futebol com os amigos. O planos deles para os próximos anos é se mudar, o que será especial para eles”. Eles devem manter a casa no Kensington Palace montada para servir de base em Londres.