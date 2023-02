Rainha da Dinamarca passa por cirurgia e deixa o filho no poder

A Rainha da Dinamarca, Rainha Margrethe II, passou por uma cirurgia nas costas nesta quarta-feira, 22, e deixa filho na coroa

A Rainha Margrethe II, aos 82 anos, teve de passar por uma cirurgia na última quarta-feira, 22. A majestade teve de operar suas costas, a cirurgia foi um sucesso e enquanto está se recuperando ela deixou a coroa com seu filho, o Príncipe Frederik.

Segundo o Palácio Real Dinamarquês, a Rainha ficará um tempo no hospital se recuperando do pós-operatório: "Sua Majestade, a Rainha, passou hoje por extensa cirurgia nas costas no Rigshospitalet em Copenhague. A operação ocorreu conforme o planejado, e a condição da Rainha é boa e estável sob as circunstâncias", contaram eles em um comunicado. "Nos próximos tempos, a rainha continuará hospitalizada no Rigshospitalet, e depois disso um período ainda mais longo de recuperação e reabilitação das costas a espera", explicaram.

Porém, os problemas nas costas não são de hoje, a Rainha vem sofrendo com isso por algum tempo, no último dia 8 de fevereiro, o palácio anunciou os problemas de saúde de Margrethe e anunciaram a cirurgia nas costas: "Sua Majestade foi afetada por problemas nas costas por um longo período de tempo e, recentemente, a situação piorou. Depois de consultar os especialistas do Rigshospitalet, a Rainha decidiu se submeter a uma grande cirurgia nas costas."

Eles também falaram sobre como a situação dos compromissos e afazeres da Rainha irá ficar enquanto ela estiver hospitalizada: “Isso significa que vários itens oficiais do programa em um futuro próximo serão adiados, cancelados ou administrados por outros membros da família real”.

O Príncipe Frederik completou 54 anos na última semana e está agindo como um regente, e cuidando do trono enquanto sua mãe está hospitalizada, essa posição passará para sua tia, irmã de Margrethe, Princesa Benedikte, ainda esta semana. Essa passagem acontecerá neste sábado, quando o Príncipe e a Princesa Mary, sua esposa, forem viajar para a Índia em uma visita oficial.