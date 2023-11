Rainha Camilla usa acessório histórico em evento no Parlamento britânico ao lado do Rei

O Rei Charles III e sua esposa Rainha Camilla compareceram à abertura do Parlamento britânico e usaram peças históricas da realeza

Nesta terça-feira, 7, o Rei Charles III e a Rainha Camilla Parker compareceram a um evento importante para a realeza britânica. Os monarcas estiveram presentes na abertura do Parlamento britânico, onde utilizaram acessórios históricos da monarquia britânica.

O Rei vestiu uma coroa imperial pela segunda vez. A primeira vez que o monarca inglês usou a peça foi em sua coroação, que ocorreu em maio deste ano. Porém, sua esposa Camilla usou uma peça história pela primeira vez.

A Rainha Camilla usou a coroa conhecida como “Diadema de George IV”, peça feita para a coroação do Rei George IV em 1820. Desde a primeira vez que foi utilizado, a coroa já passou pela cabeça de diversas rainhas, inclusive a Rainha Elizabeth II, que faleceu em setembro de 2022.

A antiga monarca britânica usou a peça em sua primeira visita ao Parlamento como Rainha, em 1952. Elizabeth II também usou a coroa em sua própria coroação no ano seguinte, em 1953. A peça possui 1.333 diamantes e ainda tem uma parte composta por pérolas.

Apesar de ser a primeira vez de Camilla e Charles como monarcas, esta não é a estreia do casal real no Parlamento britânico. Em maio do ano passado, Charles e sua esposa substituíram a Rainha Elizabeth II na abertura do Parlamento. O Príncipe William também esteve presente no evento.

Não foram?

Porém, os admiradores da Família Real sentiram falta de alguns membros no evento. O Príncipe William e sua esposa Kate Middleton não estavam presentes na cerimônia importante. No ano passado, William acompanhou seu pai no Parlamento, e, Charles III já compareceu à cerimônia diversas vezes ao lado de sua mãe, Elizabeth II.

O Príncipe de Gales tem um bom motivo para não ter comparecido ao evento. William está em Singapura para o prêmio Earthshot Prize, focado na preservação do meio ambiente. Kate, porém, não conseguiu acompanhar o marido. A Princesa de Gales está focada em ajudar o filho mais velho, George, com suas provas escolares.

Memórias!

Recentemente, o Rei Charles III comentou sobre seu filho William e sua nora Kate Middleton. O Rei fez uma viagem ao Quênia acompanhado da Rainha Camilla, onde fez um discurso emocionante.

O monarca se lembrou que o Príncipe William pediu Kate em casamento no país da África. “Foi aqui, à vista do Monte Quênia, que meu filho, o Príncipe de Gales, propôs à sua atual esposa e atualmente minha amada nora”, disse.