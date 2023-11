Rei Charles III relembra noivado de Príncipe William e Kate Middleton em viagem real

O Rei Charles III esteve em um evento internacional onde relembrou quando seu filho Príncipe William ficou noivo de Kate Middleton

Nesta terça-feira, 31, o Rei Charles III participou de um evento internacional, um de seus primeiros desde o início de seu reinado. O monarca inglês participou de um banquete no Quênia, que fez parte de sua viagem ao país africado com sua esposa Rainha Camilla.

A viagem real é a primeira do Rei à um país do Commonwealth, uma Comunidade Britânica de Nações formada por 58 países que eram regidos pelos britânicos nos tempos imperiais, desde setembro de 2022, quando a Rainha Elizabeth II faleceu.

Durante seu discurso no banquete, o Rei relembrou um momento muito especial para a Família Real. O monarca comentou e ainda deu detalhes sobre o noivado do filho Príncipe William com a atual Princesa de Gales, Kate Middleton.

“Foi aqui, à vista do Monte Quênia, que meu filho, o Príncipe de Gales, propôs à sua atual esposa e atualmente minha amada nora”, disse o pai de Príncipe William e Príncipe Harry durante seu discurso oficial.

A notícia do noivado, em 2010, veio algumas semanas após William pedir Kate em casamento. O casal real deu uma entrevista para anunciar a união e confirmar o noivado. William deu detalhes sobre o pedido na época.

“Como todos os caras sabem, leva uma certa motivação para seguir em frente [com o pedido de casamento]”, começou dizendo o atual Príncipe de Gales. E ele continuou: “Então eu estive planejando, e pareceu muito certo ser na África. Foi lindo”.

Em 2020, 10 anos após o pedido de casamento, o Príncipe William voltou a falar sobre os detalhes do noivado em um evento que ocorreu no Palácio de Buckingham, onde foi celebrado a relação entre o Reino Unido e os países africanos.

“O continente africano tem um lugar muito especial no meu coração”, começou William no evento em que a esposa também estava presente. Ele ainda lembrou de sua mãe Princesa Diana, que faleceu em 1997: “Foi o lugar que meu pai levou meu irmão e eu logo depois de minha mãe morrer. Quando estava decidindo o melhor lugar para pedir Catherine, eu não poderia pensar em lugar melhor do que o Kenya para ficar em um joelho”.

Na entrevista feita em 2010, logo após o pedido, Kate revelou que mesmo após um bom tempo de namoro e serem colegas de faculdade, ela ficou surpresa com a proposta de casamento: “Foi um choque total quando chegou”. Ela ainda disse sobre o amado: “Tem um verdadeiro romântico aí”.

Fitness!

Falando sobre Kate Middleton, a atual Princesa de Gales revelou em uma entrevista a um podcast sobre sua rotina fitness. A mãe de George, Charlotte e Louis faz exercícios físicos de uma forma incomum e revelou que seu marido William acha a prática “maluca”.

A Princesa revelou que nada em águas frias. “Quanto mais fria, melhor. Eu amo muito”, revelou no podcast sobre rugby. “Quase ao ponto que William diz: ‘Catherine, você é maluca’. E quando está escuro e chovendo”, ainda detalhou.