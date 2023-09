Kate Middleton não irá acompanhar o marido em viagem e motivo vem à tona!

A Princesa de Gales Kate Middleton não vai acompanhar o marido Príncipe William em viagem a Singapura

Nesta sexta-feira, 29, foi revelado que Kate Middleton não irá acompanhar o marido em mais uma viagem internacional. A ausência da Princesa de Gales na viagem de Príncipe William quebrará uma tradição que acontece há três anos.

No dia 19 de setembro, William foi a Nova York em um evento do EarthShot Prize, premiação apoiada e divulgada pelo Príncipe e a Princesa de Gales com foco na preservação do meio ambiente. Porém, Kate já não havia acompanhado o marido na ida aos Estados Unidos.

Na viagem à cidade americana, William confirmou que iria à premiação ambiental que esse ano acontecerá em Singapura no dia 7 de novembro. Mas, novamente, a Princesa de Gales não acompanhará o marido. A ausência de Kate no evento irá quebrar uma tradição do casal.

Desde 2020, quando aconteceu a primeira edição do EarthShot Prize, Kate Middleton sempre participou das premiações. Inclusive, no ano passado, William e Kate surpreenderam os admiradores ao surgirem na cidade americana de Boston. Esta foi a primeira passagem em oito anos do casal nos Estados Unidos.

A revista americana People descobriu qual seria o motivo da ausência da Princesa no evento com o marido. De acordo com a publicação, Kate Middleton ficará em casa para ajudar o filho mais velho, George, de 10 anos. Isso porque, o herdeiro ao trono terá provas na primeira semana de novembro.

Vale lembrar que na semana passada, um questionamento sobre as viagens reais surgiu na imprensa internacional recentemente. Na semana passada, logo após a viagem de William a Nova York e algumas visitas reais de Kate, o Rei Charles e a Rainha Camilla saíram em viagem para a França. Após a partida do Rei e sua esposa, o Príncipe e a Princesa de Gales saíram dos holofotes. De acordo com a revista People, o “sumiço” de William e Kate aconteceu para não roubar o foco da viagem de Charles III e Camilla.

Novo visual!

Ainda falando de Kate Middleton, a Princesa de Gales surgiu com um novo visual recentemente! Durante uma visita a uma associação que cuida de crianças que precisa de assistência especial, a mãe de George, Charlotte e Louis mostrou uma mudança feita no cabelo.

Kate apareceu com franjas em fotos feitas da visita real. Em vez das mechas partidas na lateral, como seu cabelo fica de costumes, a Princesa de Gales apostou em uma franja em sua testa. Em outras visitais oficiais, a esposa do Príncipe William deixava o cabelo solto, mas sem evidenciar as franjas.