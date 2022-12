Príncipe William e Kate Middleton chegam aos Estados Unidos e compartilham a primeira foto da viagem

O Principe e a Princesa de Gales aterrissaram nos Estados Unidos para uma viagem de quatro dias após oito anos sem pisarem no país americano

Nesta quarta-feira, 30, Príncipe William (40) e Kate Middleton (40) aterrissaram nos Estados Unidos para sua viagem de quatro dias.

O casal real posou na cidade de Boston, onde ocorrerá o Earthshot Prize, organizado pelo Príncipe e Princesa de Gales em prol do meio ambiente.

No Instagram oficial do Príncipe e da Princesa, na primeira foto da dupla em terras americanas William e Kate surgiram em clima de romance se entreolhando e sorrindo.

A agenda do casal que não pisava nos Estados Unidos há oito anos, está cheia. Logo após chegarem, os pais de George (9), Charlotte (7) e Louis (4) foram recebidos com festa em Boston.

Já na parte da noite, o casal real ainda foi curtir um jogo de basquete do time Boston Celtics e compartilharam nas redes sociais uma foto no jogo.

Reprodução: Instagram

Desencontro!

Por conta a agenda cheia, o Príncipe William e Kate Middleton não irão se encontrar com Príncipe Harry (37) e Meghan Markle (41).

De acordo com um assessor do Príncipe e a Princesa de Gales afirmou que os compromissos são o maio foco da viagem e que William e Kate “não serão distraídos com outras coisas”.