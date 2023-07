Quebrou o protocolo?! Atitude de Joe Biden com Rei Charles III dá o que falar

Palácio Real reage após Joe Biden colocar a mão nas costas do Rei Charles III. Saiba se ele quebrou um protocolo da realeza

O rei Charles deu as boas-vindas ao presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, no Castelo de Windsor na segunda-feira, 11, para o primeiro encontro formal dos dois líderes após a coroação de Charles. Na reunião os dois trataram sobre como incentivar melhor as grandes empresas e o financiamento privado para ajudar a combater a crise climática.

Mas não foi o encontro dos dois e nem o motivo da reunião que deu o que falar na internet, internautas estão especulando que o presidente Joe Biden quebrou o protocolo real ao colocar casualmente a mão no rei Charles durante a caminhada dos dois.

No entanto, uma fonte do Palácio de Buckingham confirma que o rei Charles estava "totalmente confortável" com Biden tocando o monarca nas costas. "Que símbolo maravilhoso de calor e afeto foi entre os indivíduos e suas nações", disse a fonte.

A fonte acrescenta que — apesar de algumas afirmações em contrário — foi de acordo com o correto protocolo que o Presidente, de 80 anos, caminhou à frente do Rei, de 74, durante a inspeção da Guarda de Honra.

O encontro entre o rei Charles e o presidente Biden ocorreu dois meses após a coroação do monarca em maio em Londres. Embora Biden não tenha comparecido à cerimônia de coroação na Abadia de Westminster - nenhum presidente americano jamais o fez, de acordo com a BBC.

No entanto, a primeira-dama Dra. Jill Biden, fazia parte da congregação. Ela compareceu ao serviço religioso histórico com sua neta Finnegan Biden e conversou com Kate Middleton em uma recepção especial no Palácio de Buckingham para convidados estrangeiros na véspera da coroação.

Rei Charles III realiza mais uma cerimônia para celebrar a coroação

O Rei Charles III participou de mais uma cerimônia de coroação para celebrar o início do seu reinado. Desta vez, ele fez a cerimônia na Escócia aolado de sua esposa, a rainha Camilla, para homenagear a coroação oficial que aconteceu no dia 6 de maio em londres, na Inglaterra.

O serviço religioso aconteceu na Catedral de St. Giles e contou com a Procissão do Povo, que é o evento que leva as Honras da Escócio, que é um conjunto de regalias reais, do Castelo de Edimburgo para a catedral.